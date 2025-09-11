Hakim: Schweigen angesichts der israelischen Aggression ist nicht erlaubt

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) – ABNA – rief „Sayyid Ammar Hakim“ bei der zentralen Feier zum Geburtstag des Propheten Mohammed (s.a.s.) in Bagdad, an der hochrangige irakische Beamte teilnahmen, dazu auf, diesen Anlass zu nutzen, um ein Versprechen zum Aufbau eines geeinten und starken Irak zu geben.

Der Führer der irakischen Nationalen Weisheitsbewegung betonte in seiner Rede bei der Zeremonie, in der er das nationale Projekt „Der prophetische Plan des Irak“ ankündigte, dass dieses Projekt auf den Werten der Gerechtigkeit, der Einheit, des Dienstes und der Erhöhung des Wertes der Menschen basiert, was dazu führen wird, den Irak in ein umfassendes Land zwischen Ost und und West und zu einer Bühne für regionale und überregionale Dialoge anstelle von Konflikten und Auseinandersetzungen zu machen.

Er betonte die Notwendigkeit der Einheit angesichts der Gefahren und Herausforderungen, die alle, unabhängig von ihrer Religion und ethnischen Zugehörigkeit, bedrohen, und forderte, die Feier zum Geburtstag des Propheten (s.a.s.) in eine Arena der Einheit, Erneuerung und des Aufstands für den Irak und sein Volk zu verwandeln.

In einem anderen Teil seiner Rede bezeichnete der Führer der irakischen Nationalen Weisheitsbewegung die Rücksichtslosigkeit des zionistischen Regimes bei der Aggression gegen arabische und islamische Länder und der Begehung täglicher Verbrechen gegen die Völker von Gaza, Westjordanland, Syrien, Libanon, Jemen, Iran und Katar als ein Thema, bei dem Schweigen nicht erlaubt ist, und fügte hinzu, dass der Irak und sein Volk an der Seite der Unterdrückten und Leidenden stehen werden.

In Bezug auf die bevorstehenden Wahlen im Irak sagte er, dass jede Seite das Recht habe, ihre Anhänger in eine Richtung zu lenken, die sie im Interesse des Landes sieht, aber dies dürfe nicht auf Kosten der nationalen Einheit, Integrität und Solidarität geschehen.

Hakim nannte die nationale Integrität und den Zusammenhalt eine rote Linie und betonte, dass es niemandem oder keiner Partei erlaubt sein sollte, diese nationale rote Linie aus irgendeinem Grund oder mit irgendeiner Motivation zu ignorieren.

Der Führer der irakischen Nationalen Weisheitsbewegung rief zur breiten, effektiven und bewussten Teilnahme an den Wahlen auf und forderte die Stärkung des Vertrauens zwischen Regierung und Bürgern durch die Bekämpfung von Korruption und die Umsetzung echter Reformen. Er betonte, dass wir der Welt beweisen müssen, dass das irakische Volk in der Lage ist, einen ehrenhaften Wettbewerb zu führen und ein positives Bild seines Landes zu präsentieren.