Hamas: Das Verbrechen des zionistischen Regimes in Katar ist eine Kriegserklärung an die arabischen Länder

Laut der Nachrichtenagentur Mehr, unter Berufung auf Al Jazeera, sagte „Fawzi Barhoum“, einer der Führer der Hamas-Bewegung, auf einer Pressekonferenz und betonte das Scheitern des Attentatsversuchs in Doha: „Wir trauern um eine Gruppe unserer heldenhaften jungen Leute, die bei dem abscheulichen zionistischen Angriff auf das Land Katar als Märtyrer gefallen sind.“

Er fügte hinzu: „Unser stolzes Volk und sein mutiger Widerstand schaffen Epen der Standhaftigkeit und des Opfers angesichts der barbarischen zionistischen Aggression. Das Verbrechen des zionistischen Regimes in Doha ist nicht nur ein Angriff auf Katar, sondern eine Kriegserklärung an die arabischen Länder. Der Angriff der Zionisten auf Doha erfordert sofortiges Handeln der arabischen Länder.“

Barhoum betonte, dass das zionistische Regime die regionale und internationale Sicherheit gefährde, und erklärte: „Das Blut der Führer der Hamas ist nicht wertvoller als das Blut der Kinder in Gaza, Al-Quds, dem Westjordanland und Palästina. Die Drohung mit Attentaten wird die Hamas-Bewegung und ihre Führer nicht davon abhalten, die Rechte des palästinensischen Volkes zu verteidigen. Die Drohung mit Attentaten auf die Führer der Hamas wird nicht erfolgreich sein, ihre Standhaftigkeit und ihren Widerstand zu brechen, sondern wird nur ihre Entschlossenheit stärken.“

Dieses hochrangige Hamas-Mitglied wies darauf hin: „Der gescheiterte Attentatsversuch auf die Verhandlungsdelegation der Hamas-Bewegung in Doha zeigt den Versuch der Besatzer, ein falsches Bild des Sieges zu schaffen. Der Attentatsversuch auf die Hamas-Verhandlungsdelegation in Doha geschah, als diese Delegation einen Vorschlag für einen Waffenstillstand diskutierte. Dieses Verbrechen zielte nicht auf die Verhandlungsdelegation, sondern auf den gesamten Verhandlungsprozess.“

Er betonte: „Der Versuch, die Hamas-Verhandlungsdelegation in Doha zu ermorden, ereignete sich einen Tag nach dem Treffen des Premierministers von Katar und der Vorlage eines neuen Vorschlags. Das jüngste abscheuliche Verbrechen des zionistischen Regimes beweist, dass Netanjahu und seine Regierung die volle Verantwortung für die Blockade der Verhandlungen tragen. Das abscheuliche Verbrechen des zionistischen Regimes wird unsere festen Positionen und unsere klaren Forderungen nach einem Ende der Aggression nicht ändern.“

Barhoum drückte seine volle Solidarität mit der Regierung, dem Emir und dem Volk von Katar aus und sagte: „Wir schätzen alle Positionen der Unterstützung und des Widerstands gegen die jüngste Aggression des zionistischen Regimes in Doha. Wir rufen die Führer der arabischen und islamischen Länder auf, dieser zionistischen Arroganz entschlossen entgegenzutreten. Die US-Regierung ist ein vollständiger Partner in diesem Verbrechen, indem sie Israel ständig schützt und unser Volk unterstützt.“

Er gab auch bekannt: „Die Ehefrau von Khalil Al-Hayya, dem Führer der Hamas-Bewegung in Gaza und Leiter der Verhandlungsdelegation, sowie seine Schwiegertochter und seine Enkel wurden bei dem israelischen Angriff auf Doha verwundet.“