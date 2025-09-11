Das iranische Volk und die Streitkräfte werden an der Seite Katars stehen

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) – ABNA – führte Generalmajor Seyed Abdolrahim Mousavi, Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, nach der terroristischen Aggression des zionistischen Regimes gegen Katar ein Telefongespräch mit Herrn Saud bin Abdulrahman Al Thani, dem stellvertretenden Premierminister und Staatsminister für Verteidigungsangelegenheiten von Katar.

Zu Beginn des Gesprächs gratulierte Generalmajor Mousavi zum gesegneten Geburtstag des Propheten (s.a.s.), bezeichnete den terroristischen Angriff des gefälschten israelischen Regimes auf Katar als einen kriminellen Akt und sagte: „Dieses Ereignis wird von den Verantwortlichen und politischen Beamten der Islamischen Republik Iran aufs Schärfste verurteilt und wurde von den hohen Beamten der I.R. Iran von Anfang an verurteilt.“

Er verwies auf das Telefongespräch zwischen dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Dr. Pezeshkian, und dem Emir von Katar und erklärte: „Der Generalstab der iranischen Streitkräfte hat diesen kriminellen Akt ebenfalls in einer offiziellen Erklärung verurteilt.“

Generalmajor Mousavi fügte hinzu: „Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran werden niemals zögern, ihre katarischen Brüder zu unterstützen, denn die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und Völkern basieren seit jeher auf Brüderlichkeit, und wir werden das katarische Volk nicht allein gegen Feinde lassen, insbesondere gegen das kriminelle zionistische Regime, das die Hauptursache für Spannungen und Instabilität in der Region war und ist.“

Der Generalstabschef der Streitkräfte erklärte: „Die bedingungslose Unterstützung des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten, für die Besatzung, Unterdrückung und Tötung unschuldiger Palästinenser durch das zionistische Regime und seine Aggression gegen andere Länder in der Region, die wir in den letzten Jahren verschärft erlebt haben, ist der Hauptgrund für die Dreistigkeit und die Förderung der israelischen Aggression.“

Er fügte hinzu: „Die Aggression gegen Katar wäre ohne die Koordination und das grüne Licht der Vereinigten Staaten nicht geschehen, und die ganze Welt weiß sehr gut, dass ohne die direkte und indirekte Unterstützung des Westens die Fortsetzung des schändlichen Daseins dieses kriminellen Regimes nicht möglich ist.“

Generalmajor Mousavi antwortete auf den Vorschlag der katarischen Seite nach weiteren Konsultationen zwischen den beiden Ländern, indem er die Bereitschaft der Streitkräfte zur Zusammenarbeit auf jeder Ebene betonte und sagte: „Die Regierung, das Volk und die Streitkräfte Katars sollten wissen, dass die Islamische Republik Iran und unsere Streitkräfte bis zum Ende an ihrer Seite stehen werden.“

Herr Saud bin Abdulrahman Al Thani, der stellvertretende Premierminister und Staatsminister für Verteidigungsangelegenheiten von Katar, bezeichnete in diesem Gespräch die Aktion des zionistischen Regimes gegen sein Land als einen terroristischen Akt und bedankte sich für die Solidarität der Regierung und des Volkes Irans, insbesondere für den Telefonanruf des iranischen Präsidenten an den Emir von Katar.

Saud bin Abdulrahman Al Thani beschrieb den israelischen Angriff als einen Dolchstoß, der von diesem Regime auf unehrenhafte Weise gegen Katar geführt wurde, und fügte hinzu: „Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als Treffen und Sitzungen zur Herstellung des Friedens in Koordination und auf Wunsch aller Parteien stattfanden.“

Der stellvertretende Premierminister von Katar fuhr fort: „Das zionistische Regime hält sich an keinerlei Regeln, Prinzipien oder Grundlagen, und dieses Ereignis war in der Tat ein Überschreiten aller roten Linien und ein Verstoß gegen alle internationalen und diplomatischen Prinzipien.“

Saud bin Abdulrahman Al Thani bedankte sich erneut für die Haltungen der Islamischen Republik Iran, sowohl in der Vergangenheit als auch in Bezug auf das jüngste Ereignis, und erklärte: „Wir hoffen, dass wir uns in naher Zukunft treffen können, um diese Angelegenheiten zu erörtern und gemeinsam praktische Lösungen gegen solche Handlungen zu finden.“

Er fuhr fort: „Die jüngste Aggression, die dieses Regime gegen Katar verübt hat, war im Einklang mit ihrer Opposition gegen die Maßnahmen, die Katar zur Suche nach friedlichen Lösungen für die Palästina-Frage in Gaza beabsichtigte.“

Abschließend drückte er die Hoffnung aus, dass auf der Konferenz der Islamischen Konferenz praktische und wirksame Ergebnisse erzielt werden und dass alle, insbesondere das zionistische Regime, deren Auswirkungen sehen werden.