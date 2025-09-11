Kananis Darstellung der Lehren aus Israels Angriff auf Katar für die Länder der Region

ABNA News: Nasser Kanani, der ehemalige Sprecher des Außenministeriums, schrieb in einem exklusiven Beitrag für die Nachrichtenagentur Mehr, in dem er auf den jüngsten Angriff des zionistischen Regimes auf Katar Bezug nahm: „Der kriminelle und aggressive Angriff des israelischen Regimes auf Katar zur Ermordung der Hamas-Führer enthält viele Lektionen. Es ist zu hoffen, dass die arabischen und islamischen Länder Westasiens diese Lektionen nicht ignorieren und die Zukunft der Region und ihrer eigenen Länder nicht noch größeren schicksalhaften Bedrohungen aussetzen.“

Israel ist die Quelle und eine unendliche Quelle der Unsicherheit, Instabilität und eines umfassenden Krieges in der Region Westasien.

Das Völkerrecht, die Vereinten Nationen und internationale Mechanismen sind aufgrund der umfassenden Unterstützung des israelischen Regimes durch die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs nicht in der Lage, die Kriegs-, Angriffs- und Terrormaschine Israels abzuschrecken.

Amerika ist Israels strategischer Verbündeter und der Initiator und Unterstützer des Projekts „Großisrael“, und sich auf Amerika zu verlassen, um das Übel Israels abzuwehren, ist ein Beispiel für „Selbstmord aus Angst vor dem Tod“.

„Großisrael“ ist Teil der Ziele des Projekts „Großer oder Neuer Naher Osten“. „Großisrael“ entsteht durch Krieg, Aggression und Besatzung, nicht durch Frieden, daher ist der Frieden mit Israel in Wirklichkeit eine einseitige Verpflichtung gegenüber einem rebellischen, expansionistischen und rassistischen Regime.

Sicherheit kann nicht gekauft werden und ein Bündnis mit Amerika schafft keine Sicherheit. Die Verteidigungswaffen und -ausrüstung sowie die amerikanischen Militärstützpunkte in den Ländern der Region dienen den strategischen Interessen Amerikas und Israels.

Die Widerstandsbewegungen und -ströme in Palästina, im Libanon, im Jemen und im Irak sind eine Stütze für die Länder Westasiens angesichts der Grausamkeit Israels und der Untreue Amerikas.

Palästina ist die vorderste Verteidigungslinie für die Sicherheit der Region gegen das Projekt „Großisrael“. Um Israel zu bestrafen und eine strategische Abschreckung zu schaffen, sind die Unterstützung des Widerstands in Palästina und die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens von strategischer Dringlichkeit und Bedeutung.

Die Vertreibung Amerikas aus der Region Westasien dient der nachhaltigen Sicherheit der Region und ist eine Voraussetzung für eine kollektive Zusammenarbeit für gemeinsame, umfassende und nachhaltige Sicherheit.

Das Assad-Regime in Syrien war trotz seiner Schwächen und Mängel Teil der Abschreckungsfront gegen staatlichen Terrorismus und Israels Expansionismus. Die Unterstützung der territorialen Integrität Syriens, die Etablierung einer nationalen und volksnahen Regierung in diesem Land und die kollektive Verteidigung Syriens gegen Israels territoriale Expansion sind Teil der Abschreckungsgleichung gegen die Aggression und Auflehnung Israels.

Israel ist die unmittelbarste und gefährlichste Bedrohung für Sicherheit und Stabilität in der Region. Es ist notwendig, dass die Länder Westasiens sofort eine kollektive Koalition gegen das terroristische Regime Israels bilden.

Der Abbruch der politischen, wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen mit Israel durch Länder, die solche Beziehungen zu Israel unterhalten, dient der nationalen und kollektiven Sicherheit der arabischen und islamischen Länder.

Das außerordentliche Treffen der arabisch-islamischen Führer in Doha, das die hohen Beamten Katars für Anfang nächster Woche angekündigt haben, ist eine Gelegenheit für die Länder Westasiens, die Lehren aus dem Angriff des israelischen Regimes auf Katar umzusetzen und strategische Fehler der Vergangenheit zu überdenken.