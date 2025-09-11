Araghchi: Die Bedingungen der drei europäischen Länder zur Verlängerung des Snapbacks waren unvernünftig

Laut einem Korrespondenten von ABNA News sagte Außenminister Seyed Abbas Araghchi in einem speziellen Nachrichtenprogramm über die Bedingungen der drei europäischen Länder in den Verhandlungen zur Verlängerung des Snapbacks: „Zwei Themen müssen voneinander getrennt werden; das eine sind unsere Gespräche mit den drei europäischen Ländern, die immer stattgefunden haben. Diese drei Länder behaupten immer noch, Mitglieder des JCPOA zu sein. In den letzten Jahren hatten wir regelmäßig Treffen mit ihnen, und diese setzten sich auch während des 12-tägigen Krieges fort. Ich reiste, um an mehreren internationalen Konferenzen teilzunehmen, unter anderem in Genf mit den Außenministern der drei Länder und dem Hohen Vertreter der Europäischen Union. Nach dem Ende des Krieges wurden diese Gespräche mit ihnen fortgesetzt.“

Er fügte hinzu: „Einer unserer Hauptstreitpunkte mit ihnen ist der sogenannte Snapback-Mechanismus. Sie haben immer gedroht, diesen Mechanismus zu nutzen, während wir, Russland und China, der Meinung waren, dass sie dazu kein Recht haben. Unsere Korrespondenz, um zu beweisen, dass sie rechtlich kein solches Recht haben, wird immer noch fortgesetzt, und dies ist ein rechtlicher und politischer Streit.“

Araghchi sagte: „Zu diesem Zeitpunkt stellten sie Bedingungen, die, wenn sie erfüllt würden, diesen Mechanismus verlängern würden, aber diese Bedingungen wurden von uns nicht akzeptiert. Wir glauben im Grunde nicht, dass sie ein solches Recht haben, und wenn sie nicht das Recht haben, eine solche Aktion durchzuführen, haben sie natürlich auch nicht das Recht, sie zu verlängern. Außerdem waren ihre Bedingungen unrealistisch und unvernünftig und entsprachen nicht unseren nationalen Interessen. Dieser Streit dauert an, und unsere Vertretung im Sicherheitsrat in New York ist sehr aktiv und arbeitet eng mit den Vertretungen von Russland, China und einigen anderen Ländern zusammen, die uns unterstützen.“

Araghchi betonte, dass Iran den Bedingungen der drei europäischen Länder keine Beachtung geschenkt habe, und sagte zur Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO): „Unsere Zusammenarbeit mit der IAEO ist ein separates Thema und hat nichts mit unseren Verhandlungen mit den europäischen Ländern zu tun. Denn trotz einiger Entwicklungen bringt die Zusammenarbeit mit der IAEO Vorteile für uns, und als engagiertes Mitglied des Atomwaffensperrvertrags (NPT) haben wir einige Verpflichtungen, an die wir uns halten müssen, solange wir Mitglied dieses Vertrags sind.“

Er bemerkte: „Bevor die Europäer ihre Bedingungen bezüglich unseres Atomprogramms vorschlagen konnten, hatten wir bereits unsere Verhandlungen mit der IAEO begonnen. Unsere Position gegenüber der IAEO ist, dass in den neuen Umständen unsere Zusammenarbeit mit der IAEO nicht mehr wie früher sein kann.“

Der Außenminister nannte zwei Gründe für die Änderung der Bedingungen der Zusammenarbeit mit der IAEO und fügte hinzu: „Der erste Grund ist, dass sich die Lage vor Ort geändert hat und einige unserer Einrichtungen angegriffen wurden. Die Situation vor Ort hat sich geändert. Der zweite Grund ist, dass wir ein Gesetz im Parlament haben, das die Regierung umsetzen muss. Daher haben wir angesichts dieser Angelegenheit Gespräche mit ihnen darüber begonnen, wie unsere Zusammenarbeit mit der IAEO von nun an aussehen soll.“

Araghchi sagte: „Diese Verhandlungen schritten in verschiedenen Phasen voran und in Wien wurde ein Text erreicht, der zu fast 10-20 % kurz vor der Fertigstellung stand. Schließlich führten die Verhandlungen zu einem dritten Ort, an dem ich und Herr Grossi sie fortsetzten, und wenn möglich, zu einem Abschluss brachten. Diese Arbeit wurde in Kairo erledigt.“