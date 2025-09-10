Uljanow: Eine Gelegenheit für Europa, den „Snapback“-Mechanismus zu stoppen

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Russia Today beruft, sagte „Mikhail Ulyanov“, der Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen, als Reaktion auf das Abkommen zwischen dem Iran und der IAEO: „Dies (das Abkommen) ist eine geeignete Gelegenheit für die drei europäischen Länder (E3), den Prozess des 'Snapback'-Mechanismus zu stoppen und aufzuheben und den positiven Weg beizubehalten.“

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, veröffentlichte kurz zuvor eine Nachricht auf der Social-Media-Plattform X und schrieb: „Heute wurde in Kairo mit dem iranischen Außenminister Araghchi eine Vereinbarung über praktische Mechanismen zur Wiederaufnahme der Inspektionsaktivitäten im Iran getroffen.“

Er fügte hinzu: „Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich danke auch Badr Abdelati, dem Außenminister Ägyptens, für sein Engagement und seine Zusammenarbeit.“

Araghchi sagte nach dem Treffen mit Grossi auf einer Pressekonferenz: „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Schritt in der Fortsetzung und Beständigkeit des guten Willens der Islamischen Republik Iran, jede Angelegenheit im Zusammenhang mit ihrem ausschließlich friedlichen Nuklearprogramm durch Diplomatie und Dialog zu lösen.“

„Trotz der illegalen und kriminellen Angriffe bleibt Iran standhaft bei der Ausübung seiner unveräußerlichen Rechte zur friedlichen Nutzung der Kernenergie gemäß dem Atomwaffensperrvertrag (NVV) und hat gleichzeitig seine Bereitschaft gezeigt, sich an einem echten und sinnvollen Dialog zu beteiligen, um seine entsprechenden Verpflichtungen zu erfüllen.“