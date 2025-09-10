Weißes Haus: Der Angriff auf Katar trägt nicht zur Förderung der Ziele der USA und Israels bei

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf CNN beruft, sagte „Karoline Leavitt“, die Pressesprecherin des Weißen Hauses: „Die einseitige Bombardierung innerhalb von Katar, einem unabhängigen Land und engen Verbündeten Amerikas, trägt weder zur Förderung der Ziele Israels noch der Amerikas bei.“

Sie fügte hinzu: „Dennoch ist die Zerstörung der Hamas ein lohnendes Ziel.“

US-Präsident Donald Trump sagte zuvor, dass das US-Militär die Regierung am Dienstagmorgen darüber informiert habe, dass Israel die Hamas, die unglücklicherweise in einem Teil von Doha, der Hauptstadt Katars, stationiert ist, angreifen werde. „Dies war eine Entscheidung, die Premierminister Netanjahu getroffen hat, keine Entscheidung, die ich getroffen habe.“

Er fügte hinzu: „Die einseitige Bombardierung innerhalb von Katar, einem unabhängigen Land und engen Verbündeten der Vereinigten Staaten, das sehr hart und mutig mit uns zusammenarbeitet, um Frieden zu vermitteln, fördert weder die Ziele Israels noch die der USA.“

Der US-Präsident sagte: „Ich glaube, dass dieses unglückliche Ereignis als Chance für den Frieden dienen kann. Ich habe auch mit dem Emir und dem Premierminister von Katar gesprochen, ihnen für ihre Unterstützung und Freundschaft mit unserem Land gedankt und ihnen versichert, dass so etwas auf ihrem Boden nicht wieder vorkommen wird.“

Er fügte hinzu: „Ich möchte, dass alle Geiseln und die Leichen der Getöteten freigelassen werden und dieser Krieg jetzt endet! Ich habe auch nach dem Angriff mit Premierminister Netanjahu gesprochen. Der Premierminister sagte mir, dass er Frieden schließen wolle.“

Trump sagte, Witkoff sei angewiesen worden, die Katarer über den israelischen Angriff zu informieren, was er auch tat, aber es sei zu spät gewesen.

Das zionistische Regime, das in über 700 Tagen Krieg keines seiner Ziele in Gaza erreichen konnte, hat am Dienstag unter Missachtung des Völkerrechts und in einem feigen Akt das Verhandlungsteam der Hamas-Bewegung in Katar angegriffen und einmal mehr gezeigt, dass Frieden mit diesem gefälschten Regime nichts als eine Fata Morgana ist.