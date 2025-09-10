Veröffentlichung eines Fotos von Khalil al-Hayya Stunden nach dem Angriff von Tel Aviv

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Sada al-Balad beruft, wurde Stunden nach dem Angriff des zionistischen Regimes auf Doha ein Foto des hochrangigen Hamas-Führers auf einem Krankenhausbett veröffentlicht, auf dem er mit seinen Fingern das Siegeszeichen zeigt.

Weitere Details hierzu wurden nicht veröffentlicht.

Die Nachrichtenagentur Mehr bestätigt die Echtheit dieses Fotos nicht.

Es ist zu erwähnen, dass Hamas zuvor den Fehlschlag des terroristischen Angriffs des zionistischen Regimes auf die Ermordung von Hamas-Führern in Doha, Katar, bekannt gab.

Die palästinensische islamische Widerstandsbewegung Hamas gab in einer Erklärung bekannt: „Der verzweifelte Versuch des zionistischen Regimes, die Hamas-Verhandlungsdelegation in der Hauptstadt Katars zu ermorden, ist ein abscheuliches Verbrechen, eine offene Aggression und eine eklatante Verletzung aller internationalen Gesetze.“

In der Erklärung hieß es weiter: „Dieses Verbrechen stellt einen Angriff auf die Souveränität des Staates Katar dar; ein Land, das zusammen mit Ägypten eine wichtige und verantwortungsvolle Rolle bei der Förderung der Vermittlung und der Bemühungen zur Beendigung der Aggression und zur Erzielung einer Waffenruhe und eines Gefangenenaustauschs spielt. Diese Aktion enthüllt einmal mehr die kriminelle Natur der Besatzer und ihren Wunsch, jede Chance auf eine Einigung zu zerstören.“

Hamas erklärte: „Wir bestätigen, dass der Feind bei der Ermordung unserer Brüder in der Verhandlungsdelegation gescheitert ist, während eine Reihe von Märtyrerbrüdern den hohen Rang der Ehre und des Ruhms erreicht hat. Dies sind:

Märtyrer Jihad Labad – Büroleiter von Khalil al-Hayya

Märtyrer Humam al-Hayya – Sohn von Khalil al-Hayya

Märtyrer Abdullah Abdel Wahed – Leibwächter

Märtyrer Moumen Hassouna – Leibwächter

Märtyrer Ahmed al-Mamlouk – Leibwächter

Wir sprechen auch unser Beileid für das Martyrium von „Badr Saad Mohammed al-Humeidi“ von den inneren Sicherheitskräften Katars aus.