Erneuter Angriff der Zionisten auf das Schiff der „Samoud“-Flottille

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, gab die internationale Widerstandsflottille („Samoud“) bekannt, dass das größte Schiff der Flottille Ziel eines neuen Angriffs wurde, der vermutlich von einer Branddrohne ausgeführt wurde und zu einem Feuer auf dem Deck führte.

Nach Angaben der palästinensischen Aktivisten, die sich dem Konvoi angeschlossen haben, wurde das Feuer auf dem Deck des Schiffes unter Kontrolle gebracht und die Situation ist derzeit stabil.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags gab die Widerstandsflottille bekannt, dass das Boot „Al-Aila“ (die Familie) infolge eines Drohnenangriffs auf seinem Hauptdeck und seinem unteren Tank beschädigt wurde.

Zwei Boote der Widerstandsflottille sind ebenfalls auf dem Weg nach Tunis und benötigen dringend Schutz.

„Saif Abukashk“, der Sprecher der Widerstandsflottille, sagte: „Die Flottille wird trotz des Drohnenangriffs ihren Kurs fortsetzen.“

Die Verantwortlichen der internationalen Widerstandsflottille erklärten ebenfalls: „Die Ermittlungen zu diesem Vorfall laufen und weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.“

Sie fügten hinzu: „Feindselige Handlungen werden uns nicht von unserer friedlichen Mission abhalten, die Blockade von Gaza zu durchbrechen und unsere Solidarität mit den Menschen in diesem Streifen zu zeigen.“