Premierminister von Katar: Die USA informierten uns 10 Minuten nach dem israelischen Angriff

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, verurteilte „Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani“, der Premierminister und Außenminister von Katar, bei einer Pressekonferenz nach dem Angriff des zionistischen Regimes auf Doha diese Aktion scharf und sagte: „Unser Land wurde von den israelischen Besatzungstruppen feige angegriffen, was man nur als Staatsterrorismus bezeichnen kann.“

Er fügte hinzu: „Wir werden bei der Sicherheit unseres Bodens keine Kompromisse eingehen und behalten uns das Recht auf eine Reaktion vor. Unser Land hat ein Rechtsteam gebildet, um rechtliche Schritte einzuleiten, wie wir auf diesen Angriff, den wir als aggressiven Angriff betrachten, reagieren werden.“

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani wandte sich mit einer Anspielung an Netanjahu, den Premierminister des zionistischen Regimes, und sagte, dass dieser behauptet habe, er werde den Nahen Osten neu gestalten. „Möchte er auch die Golf-Kooperationsrat-Länder neu gestalten? Was Netanjahu tut, ist Staatsterrorismus, um die Region zu destabilisieren.“

Der katarische Außenminister fügte hinzu: „Wir haben einen kritischen Moment erreicht, in dem eine einheitliche Antwort auf die Grausamkeit und Barbarei Netanjahus gegeben werden muss. Wir sind ein Vermittlerland, und dieser Angriff ist nichts anderes als Verrat.“

Der Premierminister und Außenminister von Katar fuhr fort: „Die Verhandlungen liefen in den letzten Tagen weiter, und wir prüften auf Wunsch der USA den neuesten Entwurf. Daher ist die Missachtung der Souveränität von Ländern ohne jegliche Rücksicht eine Geringschätzung, die nicht ignoriert werden sollte.“

In Bezug auf die Benachrichtigung der amerikanischen Seite über den Angriff sagte Mohammed bin Abdulrahman Al Thani: „Die amerikanische Seite hat uns 10 Minuten nach dem Angriff informiert.“

„Der israelische Angriff war eine verräterische Operation, von der wir erst im Moment ihres Geschehens erfuhren, und es gab keinerlei Koordination zwischen den Vereinigten Staaten und Israel bezüglich des Angriffs auf Doha.“

Der katarische Außenminister betonte: „Sein Land wird in seiner Vermittlerrolle keine Mühen scheuen und alles tun, was in seiner Macht steht, um den Krieg in Gaza zu stoppen, da Katars Diplomatie auf der Stabilität in der Region basiert.“