Jemen: Wir haben das besetzte Jerusalem mit einer Hyperschallrakete „Palästina 2“ angegriffen

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al-Mayadeen beruft, sagte „Yahya Saree“, der Sprecher der Streitkräfte, dass die Raketeneinheit des Landes sensible Ziele um das besetzte Jerusalem mit einer ballistischen und hyperschallfähigen Rakete vom Typ „Palästina 2“ zerstört habe.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte, dass die Operation erfolgreich war und dazu führte, dass Millionen von Zionisten in Schutzräume flohen.

Yahya Saree erklärte auch, dass die Luftwaffe des Landes mit 3 Drohnen den Flughafen Ramon und zwei lebenswichtige Ziele im Gebiet „Umm al-Rashrash“ im Süden des besetzten Palästinas angegriffen habe und dass diese Drohnen ihre Ziele erfolgreich trafen.

Er fügte hinzu: „Dieser Raketenangriff ist eine Antwort auf die Verbrechen des Feindes in Gaza und eine Bekräftigung der festen Position des Jemen im Kampf um den versprochenen Sieg und den heiligen Dschihad.“

Die Rakete „Palästina 2“ ist eine Hyperschallrakete mit einer Reichweite von etwa 2150 km und einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 16 Mach. Angesichts der angegebenen Flugzeit von 11,5 Minuten, um eine Reichweite von 2040 km zu erreichen, beträgt ihre Durchschnittsgeschwindigkeit etwa 9 Mach.

Die Rakete „Palästina 2“ ist eine zweistufige Feststoffrakete, und angesichts der angegebenen Spezifikationen wird sie in der Lage sein, alle israelischen Raketenabwehrsysteme wie Arrow, David's Sling und Iron Dome zu durchdringen.