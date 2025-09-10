Reaktionen arabischer Länder auf den israelischen Angriff auf Katar auf einen Blick

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, verurteilten die arabischen Länder, die Arabische Liga und der Golf-Kooperationsrat den feigen Angriff des zionistischen Regimes auf Katar, bei dem das Verhandlungsteam der Hamas-Bewegung ins Visier genommen wurde.

Dem Bericht zufolge beschrieben die arabischen Länder diesen Angriff als eine provokative Handlung und eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität Katars und drückten ihre Solidarität mit dem Land aus.

Saudi-Arabiens Reaktion auf den israelischen Angriff auf Katar

Die saudi-arabische Nachrichtenagentur (SPA) berichtete, dass Kronprinz Mohammed bin Salman in einem Telefonat mit Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, dem Emir von Katar, den israelischen Angriff verurteilte und die volle Unterstützung Saudi-Arabiens für Katar betonte.

Er fügte hinzu, dass Saudi-Arabien alle seine Ressourcen einsetzen werde, um Katar und seine Sicherheit zu unterstützen.

König von Jordanien: Die Sicherheit Katars ist Teil der Sicherheit Jordaniens

König Abdullah II. von Jordanien betonte in einem Telefonat mit Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, dem Emir von Katar, dass „die Sicherheit Katars Teil der Sicherheit Jordaniens ist“.

In diesem Telefonat bekräftigte er die Haltung seines Landes, jede Handlung abzulehnen, die die Sicherheit, Stabilität und Souveränität Katars untergräbt.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi verurteilte ebenfalls die feige Aggression Israels gegen Katar scharf und forderte die internationale Gemeinschaft auf, das zionistische Regime einzudämmen.

Reaktion der VAE auf den israelischen Angriff auf Katar

Anwar Gargash, Berater des Präsidenten der VAE, verurteilte den israelischen Angriff auf Katar. In einem Beitrag in den sozialen Medien schrieb er: „Die Sicherheit der Golfstaaten ist untrennbar, und wir stehen voll und ganz an der Seite des Bruderlandes Katar und verurteilen den verräterischen Angriff Israels.“

Auf der anderen Seite betonte Abdullah bin Zayed, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, in einem Tweet die volle Solidarität seines Landes mit Katar.

Kuwait: Israels Angriff auf Katar ist eine eklatante Verletzung aller internationalen Gesetze

Das Außenministerium von Kuwait verurteilte in einer Erklärung die brutale Aggression des zionistischen Regimes gegen Katar und bezeichnete den Angriff als „eine eklatante Verletzung aller internationalen Gesetze und Normen“.

Das kuwaitische Außenministerium nannte den Angriff auch eine ernste Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität der Region und eine direkte Untergrabung des internationalen Friedens und der Sicherheit.

Oman verurteilte Israels Angriff auf Katar scharf

Das Außenministerium von Oman verurteilte in einer Erklärung den Angriff des zionistischen Regimes auf Katar scharf. In der Erklärung hieß es: „Die politischen Attentate Israels sind eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, eine eklatante Verletzung der Souveränität eines Landes und eine gefährliche Eskalation der Spannungen.“

Reaktion der Palästinensischen Autonomiebehörde auf den Angriff auf Katar

Mahmud Abbas, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, verurteilte ebenfalls den israelischen Angriff auf Katar und nannte ihn „eine eklatante Verletzung des Völkerrechts“.

Auf der anderen Seite sagte Hussein al-Sheikh, der stellvertretende Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, dass „der israelische Angriff auf Katar eine Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität der Region darstellt“.

Die ägyptische Präsidentschaft verurteilte in einer Erklärung den israelischen Angriff auf Katar scharf und beschrieb ihn als „einen gefährlichen Präzedenzfall, eine inakzeptable Entwicklung und eine Eskalation der Spannungen, die die internationalen Bemühungen um Beruhigung untergräbt“.

Reaktion von Damaskus auf den israelischen Angriff auf Katar

Das syrische Außenministerium verurteilte den israelischen Angriff auf die Hauptstadt von Katar scharf.

Irak verurteilte den israelischen Angriff auf Katar

Das irakische Außenministerium verurteilte in einer Erklärung den israelischen Angriff auf Doha und betonte die feste Haltung des Irak, die Regierung und das Volk von Katar zu unterstützen und es voll und ganz bei der Abwehr jeglicher Angriffe zu unterstützen, die seine Souveränität untergraben.