Araghchi: Iran setzt die Zusammenarbeit mit der IAEA unter neuem Rahmen fort

Laut der Nachrichtenagentur Abna sprach Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) anlässlich der Finalisierung des Verständnisses über die Art und Weise der Interaktion zwischen Iran und der IAEO.

Der vollständige Wortlaut seiner Rede lautet wie folgt:

Lassen Sie mich meine Rede mit ein paar Worten über den jüngsten aggressiven Akt des israelischen Regimes beginnen; ein Akt, der heute Nachmittag in Doha stattfand, indem er palästinensische Unterhändler ins Visier nahm.

Wir verurteilen diesen terroristischen und aggressiven Akt aufs Schärfste und erklären unsere volle Solidarität mit dem palästinensischen Volk sowie mit der Regierung von Katar, deren Souveränität und territoriale Integrität vom israelischen Regime offen verletzt wurden.

Ich spreche den Familien und allen Palästinensern mein aufrichtiges Beileid für das Martyrium derjenigen aus, die infolge dieses feigen terroristischen Aktes Israels gefallen sind.

Wir fordern den UN-Sicherheitsrat und die gesamte internationale Gemeinschaft auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um das israelische Regime davon abzuhalten, weitere Verbrechen in Gaza zu begehen und die Welt vor der beispiellosen Bedrohung zu retten, die dieses Regime für den Weltfrieden und die Sicherheit darstellt.

Ich möchte meine Rede beginnen, indem ich Ägypten, meinem Freund Minister Badr Abdelati, meinen Dank und meine Wertschätzung für seine guten Bemühungen in den letzten Wochen sowie für die heutige Gastfreundschaft ausspreche.

Der heutige Tag markiert einen wichtigen Schritt in der Fortsetzung und Beständigkeit des guten Willens der Islamischen Republik Iran, jede Angelegenheit im Zusammenhang mit ihrem ausschließlich friedlichen Nuklearprogramm durch Diplomatie und Dialog zu lösen. Trotz der andauernden illegalen und kriminellen Angriffe bleibt Iran standhaft bei der Ausübung seiner unveräußerlichen Rechte zur friedlichen Nutzung der Kernenergie gemäß dem Atomwaffensperrvertrag (NVV) und hat gleichzeitig seine Bereitschaft gezeigt, sich an einem echten und sinnvollen Dialog zu beteiligen, um seine entsprechenden Verpflichtungen zu erfüllen.

Die aggressiven Handlungen, denen jede Rechtfertigung fehlt, die zwischen dem 13. und 24. Juni 2025 stattfanden und unsere Nuklearanlagen unter Schutzbestimmungen ins Visier nahmen, waren eindeutig illegal und kriminell. Die Regime der Vereinigten Staaten und Israels müssen für alle menschlichen Verluste und materiellen Schäden zur Verantwortung gezogen werden. Das iranische Volk wird diese kriminellen Taten niemals vergessen oder verzeihen.

Diese illegalen Angriffe und die ständige Androhung weiterer Maßnahmen haben die Bedingungen, unter denen Iran mit der IAEO zusammenarbeitete, grundlegend verändert. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit war nicht mehr möglich, da unsere unter Schutzbestimmungen stehenden Anlagen absichtlich angegriffen und zerstört wurden.

Als Reaktion auf diese ernste Situation verabschiedete das iranische Parlament ein Gesetz, das die Aussetzung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation anordnet. Dieses Gesetz spiegelt das souveräne Recht des iranischen Volkes wider, seine Sicherheit, seine Würde und seine wissenschaftlichen nuklearen Errungenschaften vor andauernden Bedrohungen zu schützen. Diese Maßnahme war nicht unsere Wahl, sondern eine direkte Folge der illegalen Handlungen gegen iranische Anlagen unter Schutzbestimmungen. Keine verantwortungsvolle Nation kann zur Tagesordnung übergehen, wenn ihre ausschließlich friedliche nukleare Infrastruktur bewusst angegriffen wird.

Der bestehende Rahmen des NVV-Schutzabkommens zwischen Iran und der IAEO, der für normale Bedingungen konzipiert ist, ist in der Praxis nicht in der Lage, der beispiellosen Situation, die durch die illegalen Handlungen der Vereinigten Staaten und Israels entstanden ist, zu begegnen. Es gibt keinen Präzedenzfall für die Zusammenarbeit zwischen der IAEO und einem Mitgliedsstaat unter Bedingungen, in denen seine unter Schutzbestimmungen stehenden Anlagen absichtlich angegriffen und beschädigt wurden.

Dementsprechend traten Iran und die IAEO in eine Reihe intensiver Verhandlungen ein, um einen neuen Mechanismus für die Umsetzung der Schutzverpflichtungen Irans zu schaffen und die Fortsetzung der Zusammenarbeit sicherzustellen. Diese Verhandlungen basierten auf dem gemeinsamen Verständnis, dass die Schutzmaßnahmen beibehalten werden müssen, während auch die legitimen Sicherheitsbedenken Irans berücksichtigt werden.