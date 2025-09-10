Pezeschkian: Das zionistische Regime kennt keine Grenzen für Verbrechen

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Präsident Masoud Pezeschkian in einer Botschaft, in der er die Aggression des zionistischen Regimes gegen das Staatsgebiet Katars verurteilte: „Von den Vereinten Nationen, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und anderen internationalen Institutionen wird erwartet, dass sie sofort, entschlossen und praktisch auf diese offene Aggression reagieren; nachhaltiger Frieden in der Region ist nur durch die Beendigung der Besatzung und der Aggression möglich.“

Der Text dieser Erklärung lautet wie folgt:

Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes

Das zionistische Regime hat heute erneut und unter dem fragwürdigen Schweigen der internationalen Gemeinschaft einen kriminellen Akt begangen. Durch den Angriff auf das Staatsgebiet Katars und die gezielte Tötung von Führern des palästinensischen Widerstands hat es nicht nur das Völkerrecht und die humanitären Prinzipien mit Füßen getreten, sondern auch den Frieden und die Stabilität in der Region zum Ziel seiner offenen Aggression gemacht. Dieser terroristische Akt ist ein Spiegelbild der Tatsache, dass das zionistische Regime keine Grenzen für Verbrechen und Terror kennt und andererseits jeden Versuch der Diplomatie zunichtemacht.

Die Islamische Republik Iran verurteilt diese illegale, menschenverachtende und friedensfeindliche Aktion aufs Schärfste. Der Angriff auf ein souveränes Land ist eine klare Verletzung der nationalen Souveränität und der Charta der Vereinten Nationen. Die Gleichgültigkeit der Weltmächte gegenüber solchem Verhalten wird die Gefahr einer Ausbreitung der Krise und des Krieges in der Region verdoppeln.

Wir drücken unsere Solidarität mit der brüderlichen Regierung und dem Volk von Katar sowie mit dem unterdrückten Volk Palästina aus und betonen, dass die Aggression und der Staatsterrorismus des zionistischen Regimes die Entschlossenheit des palästinensischen Volkes zum Widerstand und zur Freiheit nicht schwächen, sondern die Einheit der Völker der Region angesichts dieser Besatzung und Ungerechtigkeit stärken wird.

Von den Vereinten Nationen, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und anderen internationalen Institutionen wird erwartet, dass sie sofort, entschlossen und praktisch auf diese offene Aggression reagieren. Nachhaltiger Frieden in der Region ist nur durch die Beendigung der Besatzung und der Aggression möglich.

Die Islamische Republik Iran wird, wie sie immer betont hat, an der Seite aller unterdrückten Völker der Region stehen und nicht zulassen, dass einseitige und aggressive Politik die Sicherheit und die Zukunft der Region gefährdet.

Masoud Pezeschkian Präsident der Islamischen Republik Iran