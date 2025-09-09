Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS ist Gideon Rachman, ein Kommentator und Analyst der Financial Times, der Ansicht, dass die Europäer einen zweiten Plan haben müssen, falls sich der US-Präsident Donald Trump weigert, sie bei der Bereitstellung militärischer Hilfe für die Ukraine zu unterstützen.

Ihm zufolge besteht „die offensichtliche Gefahr für die Europäer darin, dass sie so sehr in den Feinheiten der Diplomatie versunken sind, dass sie das Gesamtbild nicht sehen.“

Er fügte hinzu: „Der US-Präsident hat wiederholt mit Worten und Taten gezeigt, dass er nicht bereit ist, sich für die Verteidigung der Ukraine einzusetzen. Trump zu überzeugen, den militärischen und wirtschaftlichen Druck auf Russland zu erhöhen, wäre eine außergewöhnliche Leistung. Aber wenn das Geflüster in Trumps Ohr nicht funktioniert, braucht Europa einen Plan B.“

Rachman zufolge berät sich die sogenannte „Koalition der Willigen“ über die Möglichkeit, einen „amerikanischen Luftschirm“ zu verwenden, um einen Waffenstillstand zu gewährleisten, da sie wissen, dass Russlands Zustimmung zu einem Waffenstillstand unwahrscheinlich ist.

Er betonte: „Der Luftschirm würde eine massive Erhöhung der Luftverteidigung umfassen, die in der Lage ist, den Himmel für russische Drohnen zu sperren, wenn auch nicht für ballistische Raketen.“

Rachman fügte hinzu: „Die Europäer können in gewissem Maße durch maritime Unterstützung zum Schutz des ukrainischen Luftraums beitragen. Auch eine mögliche Stationierung eines Flugzeugträgers wird diskutiert, wahrscheinlich von europäischer Seite.“