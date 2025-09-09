„Wir fürchten kein Szenario; die Belagerung von Gaza durch Israel muss durchbrochen werden“

ABNA News Agency, Internationale Abteilung: Die internationale Solidaritätsflotte „Somoud“ mit über 70 Schiffen aus 44 Ländern begann am Sonntag, den 9. September 2025, ihre Fahrt in Richtung Gaza mit dem Ziel, die Belagerung zu durchbrechen. Das Wort „Somoud“ bedeutet „Standhaftigkeit“. Verschiedene internationale Koalitionen, darunter „Freedom Flotilla“, „Global Gaza Movement“, „Somoud Convoy“ und „Al-Somoud Nusantara“ aus Malaysia, sind Teil dieser Flotte. Auch prominente Persönlichkeiten wie Greta Thunberg, Mariana Mortegua und andere Menschenrechtsaktivisten nehmen an dieser Aktion teil. Es wurde angekündigt, dass Dutzende weiterer Schiffe aus Tunesien und den Mittelmeerländern am 4. September dieser Flotte beitreten werden.

Die globale „Somoud“-Flotte ist der größte Seekonvoi der Welt. Tausende von Menschen haben sich versammelt, um Mitte September Gaza zu erreichen. Die Route der Schiffe verläuft durch die internationalen Gewässer in der Nähe von Tunesien, Libyen, Ägypten und Gaza. Das Besatzungsregime von Jerusalem hat betont, dass es die Aktivisten auf diesen Schiffen verhaften wird.

In diesem Zusammenhang sagte „Dominik“, ein niederländisches Mitglied der globalen „Somoud“-Flotte, dem Korrespondenten von Mehr News: „Ich unterstütze Palästina seit langem und protestiere gegen die Verbrechen Israels an der palästinensischen Nation. Mein Beitritt zur Flotte war nicht plötzlich oder zufällig, sondern aufgrund der Welle internationaler Solidarität mit den Menschen in Gaza.“ Er fügte hinzu: „Wir haben uns aus Dutzenden von Ländern versammelt, um mit unseren Booten und Schiffen die Belagerung von Gaza zu durchbrechen. Mit diesem Seekonvoi wollen wir den Palästinensern zeigen, dass sie nicht allein sind, sie sind nicht unsichtbar, sondern die Unterdrückung und das Verbrechen, das von den Zionisten an ihnen begangen wird, ist offensichtlich und klar.“

Dominik betonte mit Blick auf das Schweigen der Regierungen gegenüber den Verbrechen des zionistischen Regimes: „Wenn von den Regierungen keine Maßnahmen zur Unterstützung Palästinas und zur Verurteilung des zionistischen Regimes ergriffen werden, kommen die Menschen und die Zivilgesellschaft zusammen, um ihnen zu beweisen, dass wir alle, indem wir Hand in Hand arbeiten und uns bemühen, die Belagerung des Gazastreifens durchbrechen können, und wir werden unsere Bemühungen nicht einstellen, bis Palästina befreit ist.“ Das niederländische Mitglied der globalen „Somoud“-Flotte fügte hinzu: „So wie Israel die Schiffe vor dem Somoud-Konvoi bedroht hat, hat es auch die Schiffe dieser globalen Flotte bedroht. Wir haben uns darauf vorbereitet, uns jedem Verbrechen der zionistischen Militärs zu stellen, und wir fürchten uns vor nichts; was auch immer uns zustößt, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Palästinenser erleben.“ Abschließend wandte er sich an das palästinensische Volk und sagte: „Wir kümmern uns nicht um unsere Regierungen und ihr Schweigen; wir, die einfachen Menschen, werden an eurer Seite sein, bis Palästina frei ist, wir werden niemals aufgeben und zu euch kommen, macht euch keine Sorgen und verliert nicht die Hoffnung.“