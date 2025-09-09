Aufdeckung der Drohungen des „Joulani“-Regimes gegen syrische Familien

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma haben informierte Quellen in Syrien erklärt, dass das Terrorregime von Joulani alawitische Familien bedroht, nachdem die Verbrechen dieses Regimes gegen sie aufgedeckt wurden.

Dem Bericht zufolge wurden in letzter Zeit Dutzende von Entführungen gegen alawitische Familien in mehreren syrischen Städten, insbesondere in Baniyas, Jableh und Latakia, registriert. Terroristen unter Joulanis Kommando kontrollieren diese Städte. Es gibt Beweise, die zeigen, dass die Entführten an unbekannte Orte gebracht wurden und Joulanis Bande alawitische Familien bedroht hat, diese Vorfälle nicht öffentlich zu machen, um in Sicherheit zu bleiben. Zuvor hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte einen detaillierten Bericht veröffentlicht, in dem es hieß, dass neun Monate nach dem Sturz des Assad-Regimes im Land die interne Situation sich nicht stabilisiert hat, sondern ein Vakuum und Instabilität jeden Zentimeter Syriens erfasst haben und Mord und Plünderung in den meisten Provinzen vorherrschen.