„Selenskyj“: Ich bin verärgert über „Trump“

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seinen jüngsten Äußerungen: „Ich bin verärgert über US-Präsident Donald Trump, weil bei dem Treffen zwischen ihm und Putin in Alaska kein Vertreter der Ukraine anwesend war.“

Er fügte hinzu: „Bei diesem Treffen gab Trump Putin alles, was er wollte. Das Fehlen der Ukraine bei diesem Treffen ist bedauerlich.“

Selenskyj erklärte: „Ich glaube, dass Putin alles erreicht hat, was er wollte. Er will sich nicht mit mir treffen, sondern mit Trump, um ein Medienmanöver zu inszenieren. Wir fordern Amerika auf, mehr Druck auf Putin auszuüben.“

Er fügte hinzu: „Ich bin bereit für jedes bilaterale oder trilaterales Treffen mit Putin, aber nicht in Russland. Er strebt die vollständige Besetzung der Ukraine an, und wenn das nicht passiert, wird das als ein Sieg für uns angesehen.“