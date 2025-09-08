Trump: Ich werde Putin sehr bald anrufen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS sagt US-Präsident Donald Trump, dass er in den nächsten Tagen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren werde.

Auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews in der Nähe von Washington antwortete Trump auf die Frage von Reportern, wann er beabsichtige, Putin anzurufen, dass dies „sehr bald, in den nächsten Tagen“ geschehen werde.

Als Reaktion auf die Bemühungen zur Beilegung des Ukraine-Krieges fügte er hinzu: „Wir beabsichtigen, dies zu beenden; die Situation zwischen Russland und der Ukraine; ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.“

Am 4. September (letzten Donnerstag) hatte Trump ebenfalls seine Pläne bekannt gegeben, in naher Zukunft mit Putin zu sprechen. Trump und Putin trafen sich am 15. August in Alaska. In einer Erklärung nach den Gesprächen gab Putin bekannt, dass der Schwerpunkt der Gespräche mit Trump auf der Beilegung des Krieges in der Ukraine lag.