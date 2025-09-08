US-Finanzminister: Wir sind bereit, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gaben die USA am heutigen Sonntag bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit europäischen Ländern bereit seien, Sanktionen gegen Länder zu verhängen, die russisches Öl kaufen, um wirtschaftlichen Druck auf sie auszuüben.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte dazu dem Fernsehsender NBC: „Wir sind bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, aber wir brauchen unsere europäischen Partner, die mit uns zusammenarbeiten. Es ist jetzt ein Wettlauf zwischen der Frage, wie lange die ukrainische Armee widerstehen kann, und wie lange die russische Wirtschaft durchhält.“

Der US-Finanzminister behauptete in diesem Zusammenhang: „Und wenn die Vereinigten Staaten und die [Europäische Union] in der Lage sind, in diese Phase einzutreten, weitere Sanktionen und Sekundärzölle gegen Länder zu verhängen, die russisches Öl kaufen, wird die russische Wirtschaft vollständig zusammenbrechen, und das wird Präsident Putin an den Verhandlungstisch bringen!“