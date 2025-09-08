„Trumps“ Ansicht zu einem möglichen US-Einmarsch in Venezuela

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Fox News nahm US-Präsident Donald Trump heute Stellung zu einem möglichen Einmarsch seines Landes in Venezuela.

Dabei wich der US-Präsident einer klaren Antwort auf die Fragen der Reporter aus und begnügte sich mit seinem bekannten wiederkehrenden Satz.

Auf die Frage, ob er beabsichtige, Venezuela anzugreifen, sagte Trump: „Das werdet ihr später herausfinden.“

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hatte kürzlich betont, dass sein Land zu einem „bewaffneten Kampf“ übergehen werde, falls es angegriffen würde.

Der venezolanische Präsident hatte gesagt, dass Venezuela zwar „sich noch in der Phase des unbewaffneten Kampfes“ befinde, aber jeder Angriff eine Reaktion „des gesamten Volkes gegen die Aggression, ob lokal, regional oder national“, hervorrufen werde.

In seiner Rede fügte er hinzu: „In Venezuela wird kein Kokain hergestellt, das ist eine amerikanische Lüge, genau wie die Lüge, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hatte (und unter diesem Vorwand den Irak angriffen). Sie lügen auch über Caracas.“

Dies geschieht, obwohl er zuvor angekündigt hatte, dass als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen seinem Land und den USA infolge der verstärkten militärischen Präsenz Washingtons in der Karibik mehr als 8 Millionen Bürger des Landes in der „Bolivarischen Nationalmiliz“ mobilisiert wurden.

Zuvor, nach der Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Venezuela nach der Stationierung von US-Truppen an der Karibikküste unter dem Vorwand, venezolanische Drogenkartelle zu bekämpfen, flogen zwei F-16-Kampfflugzeuge des Landes über einen Zerstörer der US-Marine.