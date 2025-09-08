Das Rätsel der jemenitischen Drohne: Wie gelangte sie unbemerkt von Radaren in die besetzten Gebiete?

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf Russia Al-Youm beruft, berichtete ein Korrespondent des zionistischen Senders Kan, dass die Armee dieses Regimes die Gründe für das Versagen der Radar- und Warnsysteme der „israelischen“ Luftwaffe während des gestrigen Drohnenangriffs aus dem Jemen untersucht.

Der Bericht besagt, dass der gestrige Angriff gefährlich war. Die jemenitische Drohne drang in den Luftraum der besetzten Gebiete ein und traf ein strategisches Gebiet, nämlich den Flughafen Ramon im Negev. Dieses Gebiet liegt sehr nahe an Eilat und wird für Inlandsflüge genutzt.

Hebräische Medien berichteten ebenfalls, dass die Armee des zionistischen Regimes untersucht, ob die besagte jemenitische Drohne von Jordanien aus in die besetzten Gebiete eindrang, während die Luftabwehr mit anderen Drohnen beschäftigt war.

Der Bürgermeister von Eilat gab ebenfalls zu, dass der direkte Einschlag einer Drohne in die besetzten Gebiete ohne vorherige Warnungen besorgniserregend sei. Die Streitkräfte des Jemen haben Eilat trotz der Angriffe Tel Avivs auf ihr Land nicht vergessen.