Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm hat die Armee des zionistischen Regimes eine beispiellose Maßnahme ergriffen und das Gebiet um das Haus von Eyal Zamir, dem Stabschef der Armee dieses Regimes, zur militärischen Sperrzone erklärt.

Diese Maßnahme Tel Avivs erfolgt nach der Eskalation der Proteste von Einwohnern der besetzten Gebiete, insbesondere der besetzten Siedlung Ramot Hashovim im Zentrum der Region, gegen den andauernden und fruchtlosen Krieg im Gazastreifen.

Die zionistischen Demonstranten veranstalteten eine Kundgebung vor Zamirs Haus und bemalten die Wände des Hauses rot, um auf die Verbrechen des zionistischen Regimes hinzuweisen.

Die Polizei des zionistischen Regimes ging ebenfalls gegen die Demonstranten vor und verhaftete mindestens acht von ihnen.

Die Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, dass die Polizei Kontrollpunkte auf der Straße zum Haus von Zamir eingerichtet hat.