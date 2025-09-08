Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm gaben Medienquellen des zionistischen Regimes bekannt, dass diese Woche ein bevorstehendes Treffen zwischen Ron Dermer, dem Minister für strategische Angelegenheiten dieses Regimes, und Asad Al-Shaibani, dem Außenminister des terroristischen „Golan-Regimes“, stattfinden soll.

Dem Bericht zufolge setzen die beiden Seiten ihre Gespräche unter amerikanischer Vermittlung fort, um eine Sicherheitsvereinbarung zwischen Damaskus und Tel Aviv zu erzielen.

Trotz der Boden- und Luftangriffe von Tel Aviv gegen Syrien hat das terroristische „Golan-Regime“ seit dem Sturz der Regierung von Baschar al-Assad verschiedene Signale hinsichtlich grundlegender Veränderungen in seinem politischen Diskurs gesendet und seine Bereitschaft zur Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Regime erklärt.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden regionale und europäische Vermittler aktiv, um einen Kommunikationskanal zwischen Damaskus und Tel Aviv zu schaffen. Vorhandene Berichte deuteten darauf hin, dass das neue syrische Regime nicht nur bereit ist, ein Versöhnungsabkommen mit der zionistischen Seite zu unterzeichnen, sondern auch bereit ist, die zionistische Besetzung der Golanhöhen anzuerkennen, unter der Bedingung wirtschaftlicher Garantien in Form einer Reduzierung oder Aufhebung westlicher Sanktionen.