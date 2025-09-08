Pezeshkian: Die Einheit der islamischen Länder ist die Grundlage für Entwicklung und Fortschritt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA beschrieb Präsident Masoud Pezeshkian am Sonntagabend, dem 7. September 2025, bei einem Treffen mit Seyed Ammar Hakim, dem Führer der irakischen Nationalen Weisheitsbewegung, die Beziehungen zwischen den beiden Völkern und Ländern Iran und Irak als tief und verwurzelt, dank ihrer religiösen und kulturellen Bindungen. Er betonte, dass geografische Grenzen niemals in der Lage sein werden, diese beiden brüderlichen Nationen zu trennen.

Der Präsident gratulierte außerdem zum Geburtstag des Heiligen Propheten des Islam und des Imam Sadiq (Friede sei mit ihnen) sowie zur bevorstehenden Woche der Einheit und betonte die Notwendigkeit der Solidarität unter den islamischen Ländern. Er erklärte: „Wir glauben, dass die ständige Einheit und Zusammenarbeit zwischen den islamischen Ländern in allen Bereichen nicht nur die Grundlage für Entwicklung und Fortschritt sein wird, sondern auch, dass keine Macht in der Lage sein wird, uns zu sanktionieren oder zu besiegen.“

Pezeshkian nannte die Wachsamkeit und das Vermeiden der Schürung von spaltenden Themen innerhalb der islamischen Umma eine lebenswichtige und unbestreitbare Angelegenheit. Er fügte hinzu: „Die Feinde der islamischen Umma versuchen durch das Aufwerfen spaltender Themen, Risse und Meinungsverschiedenheiten unter Muslimen zu schaffen, um ihre finsteren Ziele voranzutreiben. Daher müssen wir gegenüber diesen Verschwörungen sehr wachsam sein.“

Der Präsident erklärte weiter, dass die Korrektur und Stärkung der Beziehungen zwischen allen islamischen Ländern eine Garantie für das Wachstum und die Blüte der muslimischen Gemeinschaft sei, und betonte: „Heute ist das zionistische Regime ein Werkzeug Amerikas und seiner Verbündeten bei Verbrechen, der Schaffung von Spaltung und der Plünderung der Ressourcen islamischer Länder. Es ist ein gemeinsamer Feind der islamischen Umma, und im Falle der Einheit und Solidarität der islamischen Umma wird dieses usurpiere Regime keinerlei Macht gegenüber der Größe der geeinten Umma haben.“

Pezeshkian bezeichnete auch die Standhaftigkeit des unterdrückten Volkes von Gaza und den heldenhaften Widerstand des großen iranischen Volkes bei den jüngsten Ereignissen als ein klares Zeichen für die Stärke der Einheit, des Mitgefühls und der Integrität, die keine militärische Macht, einschließlich Kampfjets, Bomben und Raketen, besiegen kann.

In einem anderen Teil des Treffens wies der Präsident auf die bevorstehenden entscheidenden Wahlen im Irak hin und nannte die Wahrung der politischen Einheit und Integrität, unabhängig von ethnischen und religiösen Neigungen, eine Ursache für die Stärkung des Irak und letztendlich für die Erhebung der islamischen Umma. Er sagte: „Wir betrachten alle irakischen politischen Gruppen, ob Schiiten oder Sunniten, als unsere Brüder und haben uns immer für die Stärkung einer geeinten Souveränität und der Würde des irakischen Volkes eingesetzt.“