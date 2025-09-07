Französischer Teenager wegen angeblicher Zugehörigkeit zum IS verhaftet

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) haben die französischen Behörden einen 17-jährigen Teenager wegen angeblicher Zugehörigkeit zur Terrorgruppe IS und der Planung von Anschlägen auf Botschaften und Regierungsgebäude festgenommen.

Berichten zufolge wurde der Teenager Anfang dieser Woche im Haus seiner Eltern in der Region Sarthe in Westfrankreich festgenommen. Er erlitt leichte Verletzungen, als er versuchte, vor der Polizei zu fliehen.

Ermittlungsquellen gaben an, dass bei der Durchsuchung des Hauses eine Erklärung der Treue zum IS und eine Liste von Schulen in der Stadt Le Mans (dem Zentrum der Region Sarthe) gefunden wurden. Neben dieser Liste waren bestimmte Mengen von Materialien in Litern angegeben, was möglicherweise auf Bestandteile von Brandbomben oder chemischen Sprengstoffen hindeutet.

Es wird auch gesagt, dass der Teenager beabsichtigte, die Botschaften Israels, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, das französische Innenministerium, verschiedene Medienbüros in Paris sowie das Europäische Parlament in Straßburg anzugreifen.

Bei den Verhören gestand die Person, dass sie mehrere Anschläge geplant und beabsichtigt hatte, diese durchzuführen, wurde jedoch vor der Umsetzung ihrer Pläne festgenommen.