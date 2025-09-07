Paris an Washington: Die Unabhängigkeit Palästinas hat die Verhandlungen über Gaza nicht zum Scheitern gebracht

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) reagierte Paris scharf auf die erneute Behauptung des US-Außenministers Marco Rubio, dass die Absicht Frankreichs, einen unabhängigen palästinensischen Staat anzuerkennen, der Grund für das Scheitern der Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der Hamas und dem zionistischen Regime sei.

Nachdem Frankreich, wie auch mehrere andere europäische und westliche Länder, seine Absicht bekannt gab, einen unabhängigen palästinensischen Staat anzuerkennen, haben sich die Spannungen zwischen Paris und Washington über die Lage in Gaza verschärft.

Nach Angaben der Washington Post hieß es in einem Beitrag, den die französische Regierung in den sozialen Medien als Antwort auf die Position des US-Außenministers veröffentlichte: „Nein, Herr Außenminister Rubio! Die Anerkennung eines palästinensischen Staates hat die Geiselverhandlungen nicht zum Scheitern gebracht.“

Paris wies weiter, um die Widersprüche Washingtons aufzudecken, auf eine Reihe zuvor veröffentlichter Beiträge hin, die zeigen, dass der Sondergesandte der US-Regierung, Steve Witkoff, Stunden bevor Emmanuel Macron seine Erklärung zur Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates veröffentlichte, behauptet hatte, dass „die Hamas nicht in gutem Glauben handelt und die Vereinigten Staaten jetzt alternative Optionen in Betracht ziehen“.

Rubio hatte am Donnerstag behauptet: „Von der Minute und dem Tag an, als die Franzosen ankündigten, was sie tun würden, hat sich die Hamas an diesem Tag vom Verhandlungstisch zurückgezogen.“

Er erklärte: „Während die Vereinigten Staaten vor den Folgen einer solchen Aktion gewarnt haben, hören die Leute manchmal nicht auf Sie; sie tun, was sie wollen, wegen ihrer Innenpolitik.“

In der Zwischenzeit erklärte das US-Außenministerium als Reaktion auf die scharfe Antwort der französischen Regierung an Rubio erneut: „Die Worte des Außenministers bleiben gültig.“

Abgesehen vom Krieg in Gaza ist Paris auch in mehreren anderen Angelegenheiten mit Washington aneinandergeraten. Der französische Außenminister, Jean-Noël Barreau, warnte vor einigen Tagen bei einem Besuch in Grönland sarkastisch vor der Politik Washingtons in Bezug auf das, was er „die Entmenschlichung der Welt durch Einschüchterung, Druck, Erpressung und Drohungen seitens einiger Länder, um ihre Nachbarn zu unterwerfen“ nannte.

Barreau bezog sich auf Trumps Absicht, die Insel Grönland zu übernehmen, die während seiner zweiten Amtszeit mehrmals angesprochen wurde, und sagte: „Grönland steht nicht zum Verkauf und kann nicht erobert werden.“

Während Macron am 24. Juli die Absicht seines Landes ankündigte, einen palästinensischen Staat während der UN-Generalversammlung im September anzuerkennen, kündigten anschließend auch mehrere andere Länder, darunter Kanada und Australien, ihre Entscheidung an, während der UN-Generalversammlung einen ähnlichen Schritt zu unternehmen. Die einwöchigen hochrangigen offiziellen Sitzungen der UN-Generalversammlung beginnen am 23. September. Großbritannien hat ebenfalls angekündigt, diese Anerkennung vorzunehmen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

In seiner sofortigen Reaktion auf Macrons Ankündigung behauptete Rubio: „Dies ist eine rücksichtslose Aktion, die jede Hoffnung auf ein Ende des Krieges untergraben wird.“

In einem anderen Interview Anfang August behauptete der US-Außenminister ebenfalls, diese Anerkennung sei eine „Belohnung, die die Hamas ermutigen wird“.

Auch Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, warf Macron in einem Brief vom 17. August Schwäche und Beschwichtigung vor und sagte, seine Politik habe „den Antisemitismus in Frankreich angeheizt“.

Macron wies in einem langen Text vom 26. August als Antwort auf die Behauptungen Netanjahus darauf hin, dass Netanjahu seinen Brief „veröffentlichte, bevor ich ihn überhaupt erhalten hatte“. Nachdem er seine Politik verteidigte, forderte er den Premierminister des zionistischen Regimes auf, „das verzweifelte Wettrennen um einen ständigen tödlichen und illegalen Krieg in Gaza zu beenden, das Sie in Verruf gebracht und Ihr Volk in eine Sackgasse gebracht hat“.

Letzte Woche kündigte das US-Außenministerium an, dass es die US-Visa für Mitglieder der Palästinensischen Autonomiebehörde, einschließlich des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, „ablehnt und aufhebt“, um an der UN-Generalversammlung in New York teilzunehmen.