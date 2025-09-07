Hochrangiger indischer Beamter: Den USA kann man nicht trauen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die New York Times unter Berufung auf einen hochrangigen indischen Beamten, dass die Meinungsverschiedenheiten des Landes mit den USA über Zölle und den Kauf von russischem Öl den bilateralen Beziehungen schaden könnten.

Er fügte hinzu: „Selbst wenn diese Meinungsverschiedenheiten und die Krise gelöst werden, bedeuten das Verhalten der US-Regierung und ihre Handlungen in den letzten Monaten, dass Indien Washington in den kommenden Jahren nicht vertrauen kann.“

Der genannte indische Beamte sagte: „Wenn Sie mich viermal schlagen und mir dann ein Eis geben, bedeutet das, dass alles in Ordnung ist?“

Auch die Zeitung Hindustan Times berichtete gestern, dass der indische Premierminister Narendra Modi aufgrund der zunehmenden Spannungen in den Beziehungen zu den USA nicht an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilnehmen wird.