Die Vereinten Nationen verabschieden eine Resolution zur Zusammenarbeit mit der ECO

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gab das ECO-Sekretariat in Teheran bekannt, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 5. September 2025 in ihrer neunundsiebzigsten Sitzung einstimmig eine Resolution mit dem Titel „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO)“ verabschiedet hat.

Die Resolution, die von der Republik Kasachstan und der Republik Usbekistan vorgelegt wurde, unterstreicht die Bedeutung der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der ECO bei der Bewältigung von Herausforderungen und der Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).

Die Resolution umfasst verschiedene Aspekte der Beziehung zwischen den Vereinten Nationen und der ECO und bietet einen umfassenden Rahmen für die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem UN-System, einschließlich seiner spezialisierten Agenturen, Fonds und Programme.

Dieses Dokument, das eine breite Palette von ECO-relevanten Bereichen abdeckt, konzentriert sich auf Handel, Transport, Energie, Landwirtschaft, Industrie, die Entwicklung von Humanressourcen und Tourismus.

Das Dokument würdigt die Bemühungen der ECO zur Förderung der regionalen Konnektivität, sauberer Energie und nachhaltiger Entwicklung, wie sie in der ECO Vision 2025 und verschiedenen Erklärungen, die auf hochrangigen Gipfeln und Ministertreffen verabschiedet wurden, dargelegt sind. Es ermutigt auch internationale Finanz- und Fachinstitutionen, ihre Zusammenarbeit mit der ECO auszuweiten, insbesondere bei der Umsetzung regionaler Transportkorridore, digitaler Transitsysteme und Projekte für saubere Energie.

Die ECO, die im Oktober 1993 als Beobachter bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen aufgenommen wurde, nimmt aktiv an den jährlichen Sitzungen der Vereinten Nationen in ihrem Hauptsitz in New York teil. Die Verabschiedung dieser Resolution bekräftigt die wachsende Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und der ECO und ebnet den Weg für eine stärkere Zusammenarbeit bei der Erreichung gemeinsamer Ziele für den sozioökonomischen Fortschritt und die nachhaltige Entwicklung in der Region.