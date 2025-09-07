Hisbollah: Wir werden die Waffen des Widerstands unter keinen Umständen aufgeben

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte ein Mitglied der Hisbollah-Fraktion im libanesischen Parlament, dass die Bewegung ihre Waffen unter keinen Umständen abgeben werde. Diese Äußerungen wurden einen Tag nach der Ankündigung der libanesischen Regierung gemacht, dass die Armee des Landes mit der Umsetzung eines Plans zur Entwaffnung der Hisbollah beginnen werde.

Hassan Ezzeddine, ein Mitglied der Hisbollah-Fraktion im libanesischen Parlament, sagte: „Diejenigen, die die falsche, übereilte und unüberlegte Entscheidung zur Entwaffnung des Widerstands getroffen und ihr zugestimmt haben, müssen ihre Entscheidung überdenken und ihren Fehler korrigieren, andernfalls werden sie für die Folgen und Ergebnisse verantwortlich sein.“

In seiner Rede in der Stadt Aytit im Südlibanon betonte er: „Wir sind diesen Waffen verpflichtet und werden sie unter keinen Umständen und unter keinem Vorwand aufgeben.“

Gestern verließen fünf schiitische Minister der Hisbollah und der Amal-Bewegung zusammen mit einem unabhängigen Minister die Regierungssitzung, als der Plan der libanesischen Armee zur Entwaffnung der Hisbollah vorgestellt wurde. Ezzeddine bezeichnete diesen Schritt als mutig.

Der Plan zur Entwaffnung der Hisbollah

Anfang August hatte die libanesische Regierung eine Frist bis zum Ende dieses Jahres für die Umsetzung eines Plans zur Entwaffnung der Hisbollah gesetzt und die Armee des Landes mit der Ausarbeitung dieses Plans beauftragt. Diese Entscheidung wurde nach Druck der USA getroffen.

Die libanesische Regierung begrüßte gestern die von der Armee des Landes vorgeschlagenen Maßnahmen, um Waffen auf offizielle Institutionen zu beschränken. Der libanesische Informationsminister, Pol Marcos, erklärte nach der Kabinettssitzung: „Die libanesische Armee wird mit der Umsetzung dieses Plans beginnen, aber angesichts der bestehenden logistischen, finanziellen und personellen Einschränkungen wird dies im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten geschehen.“

Marcos sagte auch, dass der Kommandant der libanesischen Armee auf Einschränkungen hingewiesen habe, einschließlich israelischer Angriffe, die die Umsetzung des Plans erschweren.

Der libanesische Informationsminister erklärte, dass die israelische Seite bisher keine Verpflichtung bezüglich der Bestimmungen des vom Sondergesandten Tom Brac vorgelegten amerikanischen Dokuments gezeigt und keine Gegenmaßnahmen ergriffen habe, während der Libanon seinen Verpflichtungen nachgekommen sei.

Beirut hat die Umsetzung der Bestimmungen dieses Abkommens an die Einhaltung der Verpflichtungen durch die anderen Parteien, insbesondere Israel, geknüpft.

Die libanesische Regierung betrachtet diese Entscheidung als Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen, das am 27. November unter Vermittlung der USA unterzeichnet wurde und den Krieg zwischen Hisbollah und Israel beendete. Dieses Abkommen betont die Beschränkung des Waffentragens auf die offiziellen libanesischen Sicherheits- und Militärkräfte.

In diesem Abkommen wird auch die Einstellung der militärischen Operationen zwischen Israel und der Hisbollah und der Rückzug Israels aus den Gebieten erwähnt, in die es während des jüngsten Krieges vorgedrungen war. Dennoch hält Israel weiterhin fünf Positionen im Südlibanon und setzt seine täglichen Luftangriffe auf verschiedene Teile des Landes fort. Israel behauptet, dass diese Angriffe gegen Waffendepots und Kommandeure der Hisbollah gerichtet seien.