Laut der Nachrichtenagentur ABNA, die sich auf Ma’an beruft, veröffentlichte die Zeitung Israel Hayom einen Bericht, in dem es heißt, dass die Pläne von Netanjahus Kabinett zur militärischen Besetzung des Gazastreifens Dutzende Milliarden Schekel kosten werden; dies, während die Wirtschaft des zionistischen Regimes in weiten kommerziellen Sektoren vor großen Herausforderungen und einer schweren Rezession steht.

In dem Bericht heißt es, dass die Bewohner der besetzten Gebiete die Kosten für diese Maßnahmen von Netanjahus Kabinett durch neue Steuern bezahlen müssen. Militärischer Druck auf die Hamas wird nicht zur Freilassung der zionistischen Gefangenen führen, so wie es auch in den letzten zwei Jahren nicht der Fall war.

Israel Hayom fügte hinzu, dass Netanjahu offenbar einen persönlichen und rachsüchtigen Konflikt anstrebt. Er hat nach zwei Jahren des blutigen Krieges und der zunehmenden politischen Niederlage möglicherweise nicht mehr genügend Karten, um an einer neuen Wahl teilzunehmen. Dies wirft viele Fragen über seine politische Zukunft und die Möglichkeit seiner Kandidatur bei den neuen Wahlen auf.