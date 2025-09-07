Warnbotschaft der VAE an Tel Aviv

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, die sich auf Ma’an beruft, berichtete Roy Kise, ein Reporter des israelischen Fernsehsenders Channel 11, dass die VAE in den letzten Tagen eine Warnbotschaft an Tel Aviv übermittelt haben. Darin heißt es, dass die Annexion des Westjordanlands an die besetzten Gebiete als „rote Linie“ betrachtet wird und dass die VAE in diesem Fall möglicherweise aus dem Normalisierungsabkommen austreten könnten.

Der Bericht fügt hinzu, dass die VAE ihre Position in dieser Angelegenheit mit Saudi-Arabien koordiniert haben. Der Präsident der VAE, Mohammed bin Zayed, traf sich in den letzten Tagen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Riad. Bei diesem Treffen wurde betont, dass die Annexion des Westjordanlands zum Zusammenbruch der Beziehungen zu Tel Aviv führen würde.

Eine Quelle aus der saudischen Königsfamilie sagte ebenfalls, dass dieser Schritt den Weg zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv versperren würde.