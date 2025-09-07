Tel Avivs Vorgehen nach einem deutlichen Anstieg der Zahl verwundeter Soldaten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, die sich auf Al Jazeera beruft, berichteten israelische Medienquellen, dass ein Ausschuss von den Kriegs- und Finanzministerien dieses Regimes gebildet wurde, um den Behandlungsprozess für verwundete zionistische Soldaten zu verbessern.

Dieser Schritt der genannten Ministerien erfolgt nach dem Anstieg der Zahl verwundeter Soldaten im Gazakrieg.

Auch die Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete unter Berufung auf die Rehabilitationsabteilung des Kriegsministeriums des zionistischen Regimes, dass die Zahl der verwundeten Soldaten, die behandelt werden, bis zum Jahr 2028 100.000 erreichen wird.

Es ist anzumerken, dass zwei Jahre nach Beginn des Gazakriegs die palästinensischen Widerstandskräfte ihre antizionistischen Operationen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens fortsetzen.