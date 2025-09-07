  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Irans Botschafter in Riad: Unsere Erwartungen an die Beziehungen zu Saudi-Arabien sind höher

7 September 2025 - 13:21
News ID: 1724464
Source: ABNA
Irans Botschafter in Riad: Unsere Erwartungen an die Beziehungen zu Saudi-Arabien sind höher

Anlässlich des zweiten Jahrestags der Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in Saudi-Arabien betonte der iranische Botschafter in Riad, Alireza Enayati, die Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern. Er sagte, dass trotz der erzielten Fortschritte die Erwartungen an diese Beziehungen weiterhin höher seien. Er nannte die gleichzeitige Ankunft von ihm und dem saudischen Botschafter in Teheran ein Zeichen des gemeinsamen Willens zur engen Zusammenarbeit.

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte der iranische Botschafter in Riad anlässlich des zweiten Jahrestags der Wiederaufnahme der Botschaftsaktivitäten über die aktuellen Beziehungen zwischen Teheran und Riad: „In diesen zwei Jahren haben wir einen langen Weg zurückgelegt, aber unsere Erwartungen an die Beziehungen sind höher.“

Alireza Enayati schrieb in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X (Twitter) anlässlich des zweiten Jahrestags der Wiederaufnahme der Aktivitäten der iranischen Botschaft in Saudi-Arabien und veröffentlichte ein Foto der iranischen Botschaft in Riad und des saudischen Botschafters in Teheran: „Am Morgen von Dienstag, dem 5. September 2023, kam ich in Riad an, und mein Kollege, Herr Abdullah Al-Anazi, der „saudische Botschafter im Iran“, kam am Nachmittag desselben Tages in Teheran an.“

Er fuhr fort: „Diese Synchronität war nicht eine Bedingung für die Wiederaufnahme der Beziehungen, sondern in sich selbst ein Zeichen der Entschlossenheit und des Willens beider Seiten zu einer engen Zusammenarbeit.“

Der iranische Botschafter in Saudi-Arabien betonte: „In diesen zwei Jahren haben wir einen langen Weg zurückgelegt, aber unsere Erwartungen an die Beziehungen sind höher.“

Your Comment

You are replying to: .
captcha