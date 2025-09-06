Spanien erwägt Waffenembargo gegen das zionistische Regime

Laut der Nachrichtenagentur Abna, berichtete die spanische Zeitung El Pais am Samstag in einem Bericht: „Die spanische Regierung erwägt, das Waffenexportverbot nach Israel im Rahmen eines Sanktionspakets zu beschleunigen, das voraussichtlich am Dienstag verabschiedet wird.“

Das spanische Medium fügte hinzu: „Die möglichen Sanktionen Madrids sollen Druck auf Israel ausüben, nachdem rund 64.000 Menschen in Gaza getötet wurden und die Siedlungstätigkeit im Westjordanland ausgeweitet wurde.“

Der Bericht der Zeitung fügt hinzu: „Die PSOE- und Sumar-Koalition arbeitet an der Verhängung eines umfassenden Waffenembargos gegen Israel, und die Sanktionen gegen Tel Aviv sind daher nicht auf die Militärindustrie beschränkt. Das Ziel ist es, die Umsetzung zu beschleunigen, indem der Inhalt eines Gesetzentwurfs, den Sumar zuvor im Kongress vorgelegt hat, durch ein königliches Dekret in Kraft gesetzt wird. Laut Regierungsquellen ist der Plan der Regierung, dass die Sanktionen sofort angewendet werden können.“

Die spanische Zeitung El Pais fügte hinzu: „Die Idee ist, dass die genannten Sanktionen den Verkauf, die Lieferung, die Übertragung oder den Export von Waffen und Technologie direkt oder indirekt an Israel verbieten. Das neue Gesetz verbietet auch den Import von Militärprodukten aus Israel wie Schusswaffen, Munition oder technische Hilfe.“