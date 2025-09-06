Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf „NDTV“, wird der indische Premierminister Narendra Modi nicht an der jährlichen Sitzung der UN-Generalversammlung Ende dieses Monats teilnehmen.

Die Eröffnung der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung findet am 9. September (18. Shahrivar) statt. Die Sitzung wird vom 23. bis 29. September stattfinden.

Gemäß der überarbeiteten Rednerliste für die 80. Sitzung der Generalversammlung wird ein indischer Minister auf der Sitzung sprechen.

Das Medium fügte hinzu: „Subrahmanyam Jaishankar, der Außenminister Indiens, wird am 27. September auf der genannten Sitzung sprechen.“

US-Präsident Donald Trump hat insgesamt 50 Prozent Zölle auf indische Waren erhoben, von denen 25 Prozent unter dem Vorwand des Kaufs von russischem Öl durch Neu-Delhi in den Medien verbreitet wurden; ein Schritt, den einige Medien mit der Abwesenheit von Narendra Modi in den USA in Verbindung bringen.