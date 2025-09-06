Maduro: Wenn die USA angreifen, wird Venezuela in den bewaffneten Kampf eintreten

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu, betonte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, dass sein Land „in den bewaffneten Kampf eintreten wird“, falls es angegriffen wird.

Der venezolanische Präsident sagte, dass Venezuela „sich noch in der Phase des unbewaffneten Kampfes“ befinde, aber jeder Angriff eine Reaktion „des gesamten Volkes gegen die Aggression, ob lokal, regional oder national“ hervorrufen werde.

In seiner Rede fügte er hinzu: „In Venezuela wird kein Kokain produziert, das ist eine amerikanische Lüge, genau wie die Lüge, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hatte (und unter diesem Vorwand den Irak angriffen). Sie lügen auch über Caracas.“

Dies geschieht, obwohl er zuvor angekündigt hatte, dass als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen seinem Land und den USA nach der verstärkten militärischen Präsenz Washingtons in der Karibik, mehr als 8 Millionen Bürger des Landes als „Nationale Bolivarianische Miliz“ aufgerufen wurden.

Maduro sagte während eines Treffens mit Regierungsbeamten und den Streitkräften des Landes, das im staatlichen Fernsehen Venezuelas ausgestrahlt wurde, dass „die mächtige Basis von 4,5 Millionen Milizionären, die jahrelang ausgebildet wurden, ebenfalls aufgerufen wurde, und mehr als 8 Millionen Menschen, die sich in der Organisation ‚Nationale Bolivarianische Miliz‘ registriert haben, werden sich ihnen anschließen“.

Maduro nannte das Ziel dieses Aufrufs die Stärkung der logistischen und organisatorischen Kräfte, um die Sicherheit und Verteidigung Venezuelas angesichts interner und externer Bedrohungen zu gewährleisten, und betonte, dass dieser Aufruf die erste Phase eines fortlaufenden Prozesses zur Vorbereitung der Volkskräfte sei.

Zuvor, und nach den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela nach der Stationierung amerikanischer Truppen an der Karibikküste unter dem Vorwand, venezolanische Drogenkartelle zu bekämpfen, flogen zwei F-16-Kampfflugzeuge des Landes über einen Zerstörer der US-Marine.

Laut Reuters, unter Berufung auf zwei amerikanische Beamte, hat dieser Vorfall, von dem das Pentagon behauptete, er habe sich in internationalen Gewässern ereignet, die Spannungen zwischen Washington und Caracas nur zwei Tage nach dem Angriff der USA auf ein venezolanisches Boot und der Tötung von 11 Insassen verschärft.