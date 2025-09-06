Sprecher der jordanischen Regierung: Umsiedlung ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf CNN Arabic, sagte Mohammad Al-Momani, der Sprecher der jordanischen Regierung: „Sein Land ist strikt gegen die Umsiedlung von Palästinensern. Das Völkerrecht verbietet die Zwangsumsiedlung von Bevölkerungsgruppen aus den besetzten Gebieten.“

Er erklärte: „Umsiedlung ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Weder das palästinensische Volk noch irgendein Land in der Region, und allen voran Jordanien, werden diese Pläne akzeptieren. Das Recht auf Rückkehr ist ein grundlegendes und etabliertes Recht, das aus humanitärer und rechtlicher Sicht unbestreitbar ist. Jeder Versuch, die Palästinenser aus ihrem Land zu vertreiben, ist eine Verletzung ihrer Rechte und der Souveränität der Länder und eine Kriegserklärung.“

Mohammad Al-Momani beschrieb die Idee der Umsiedlung als eine veraltete rassistische Denkweise, die außerhalb der Menschlichkeit liegt, und sagte: „Das Besatzungsregime setzt weiterhin eine Politik des Aushungerns mit dem Ziel der Umsiedlung ein, und diese bösartige Politik ist ein klares Zeichen für das moralische und politische Versagen des rechtsextremen Lagers in Israel.“

Er betonte weiter: „Der Staat Palästina wird gegründet und das palästinensische Volk wird sein Recht auf Selbstbestimmung erlangen. Die wachsende Anerkennung des Staates Palästina durch die Länder der Welt zeigt die globale Unterstützung für Gerechtigkeit und das Stehen auf der richtigen Seite der Geschichte.“