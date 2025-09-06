Neue Bewegungen des zionistischen Regimes in Syrien

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al-Mayadeen, berichteten syrische Quellen über neue Bewegungen des zionistischen Regimes im Süden Syriens.

Diese Quellen wiesen auf die Einfahrt einer Kolonne von Soldaten der Armee des zionistischen Regimes in die Verbindungsstraße zwischen den Dörfern Breiqa und Bir Ajam in der Umgebung von Quneitra hin.

Vor einigen Tagen drangen israelische Soldaten auch in das Gebiet von Ras al-Rawadi in der Nähe der Stadt Al-Samadaniya in der Umgebung von Quneitra ein.

Es ist zu beachten, dass das zionistische Regime seit dem Sturz des früheren syrischen Regimes umfangreiche Angriffe auf Syrien verübt hat und vor kurzem unter dem Vorwand, die Drusen zu schützen, auch Gebiete von Damaskus bombardierte.

Seit dem Sturz der Assad-Regierung hat die Armee dieses Regimes die Pufferlinie zwischen dem besetzten Golan und Syrien überschritten und die Besetzung von Gebieten in der Nähe des Golan in den Provinzen Daraa und Quneitra fortgesetzt.