Hamas: Die Ausrede des zionistischen Regimes für die Bombardierung von Wohnhochhäusern in Gaza ist eine Lüge

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Jazeera, verurteilte die palästinensische islamische Widerstandsbewegung (Hamas) in einer Erklärung die neue Welle von Verbrechen des zionistischen Regimes in der Stadt Gaza sowie die Bombardierung und Zerstörung von Wohnhochhäusern, in denen Vertriebene untergebracht sind, aufs Schärfste.

In der Erklärung von Hamas heißt es: „Die Zerstörung eines neuen Wohnhochhauses durch die Armee des zionistischen Feindes in der Stadt Gaza und die Drohung, weitere Hochhäuser anzugreifen, sind ein Versuch, das geplante Verbrechen der Zwangsumsiedlung und ethnischen Säuberung zu begehen. Die Betonung des feindlichen Kriegsministers, die Politik der Zerstörung von Wohnhochhäusern in Gaza fortzusetzen, spiegelt die Fortsetzung des Verbrechens der Zwangsumsiedlung der Bewohner Gazas und der ethnischen Säuberung gegen das palästinensische Volk wider.“

Die Erklärung fügt hinzu: „Die Bombardierung von Wohnhochhäusern durch die Zionisten unter dem Vorwand, dass der Widerstand sie nutzt, ist unbegründet und eine schamlose Lüge, die darauf abzielt, ein Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza zu vertuschen. Wir warnen davor, dass die Fortsetzung dieser Verbrechen mit dem Ziel der vollständigen Zerstörung der Stadt Gaza und der Verhängung einer umfassenden Zwangsumsiedlung über ihre Bewohner, ein beispielloses Verbrechen in der modernen Geschichte darstellt.“

Die Hamas-Bewegung betonte: „Die Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat müssen ihr Schweigen beenden und sofort handeln, um die barbarische zionistische Aggression gegen die Stadt Gaza zu stoppen.“

Die Bewegung rief auch die arabischen und islamischen Länder und die freien Völker der Welt auf, sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen und die Führer des Feindes, allen voran Netanjahu, als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen.