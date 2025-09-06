Treffen des libanesischen Präsidenten mit dem Kommandeur des „CENTCOM“

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al-Nashra, traf sich der libanesische Präsident mit einer hochrangigen amerikanischen Militärdelegation unter der Leitung des CENTCOM-Kommandeurs in Beirut.

„Joseph Aoun“ sagte bei einem Treffen mit Admiral „Brad Cooper“ und seiner Begleitdelegation im Präsidentenpalast „Baabda“: „Wir betonen die Wichtigkeit der fortgesetzten amerikanischen Unterstützung für die libanesische Armee, damit sie ihre Mission fortsetzen kann.“

Er betonte auch: „Die USA müssen Israel unter Druck setzen, sich aus dem libanesischen Hoheitsgebiet zurückzuziehen, damit die libanesische Armee ihre Stationierung an der internationalen Grenze abschließen kann.“

Aoun forderte Cooper auch auf, die Arbeit des Komitees zur Überwachung der Feindseligkeiten (MECHANISM) zu aktivieren, um die Umsetzung dessen zu gewährleisten, was im November letzten Jahres bezüglich der Einstellung der israelischen Angriffe auf den Libanon, des Rückzugs von den besetzten Höhen und Gebieten und der Rückkehr der Gefangenen vereinbart wurde, und die Resolution 1701 in all ihren Bestimmungen umzusetzen.

Der libanesische Präsident, der bei dem Treffen auch General „Michael Leahy“, den Vorsitzenden des Mechanismus-Komitees, anwesend hatte, wies darauf hin: „Die fortgesetzten israelischen Angriffe auf den Südlibanon werden die vollständige Stationierung der libanesischen Armee an der Grenze behindern, obwohl die Armee ihre Stationierung in über 85 Prozent des Gebiets südlich des Litani-Flusses abgeschlossen hat.“

Der CENTCOM-Kommandeur sagte bei dem Treffen ebenfalls: „Wir loben die herausragende und privilegierte Rolle der libanesischen Armee und betonen die Fortsetzung der Unterstützung für sie.“

Cooper betonte auch die fortgesetzte Bereitstellung der notwendigen Hilfe durch die USA in verschiedenen Bereichen, insbesondere die Unterstützung der Armee, und sagte: „Das ‚Mechanismus‘-Komitee wird morgen eine Sitzung abhalten, um die aktuelle Situation im Süden zu erörtern und zu versuchen, sie zu stabilisieren.“

Libanesische Medien gaben bekannt, dass auch der Kommandeur der libanesischen Armee, General „Rudolf Hikal“, den CENTCOM-Kommandeur im Beisein des Leiters des fünfseitigen Überwachungskomitees (Mechanismus) getroffen hat.

„Brad Cooper“ reiste auch in die besetzten Gebiete und traf sich mit „Eyal Zamir“, dem Stabschef der Armee des zionistischen Regimes, und einer Reihe von militärischen Kommandeuren dieses Regimes.

Das Kommando der US-CENTCOM-Kräfte in der Region veröffentlichte eine Nachricht auf der sozialen Plattform X, machte die Nachricht öffentlich und betonte Washingtons Engagement für die Sicherheit von Tel Aviv.