Hamas betont Festhalten am Waffenstillstandsabkommen und Bereitschaft für neue Lösungen

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf den katarischen Fernsehsender Al Jazeera, gab die Hamas-Bewegung in einer neuen Erklärung bekannt, dass sie weiterhin an dem mit den palästinensischen Gruppen am 18. August angekündigten Abkommen über den Plan der Vermittler für einen Waffenstillstand festhält.

Hamas betonte ferner, dass die Bewegung jede Idee oder Initiative begrüßt, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand und dem vollständigen Abzug der Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen führt, und dazu bereit ist.

Unter Verweis auf die Bedeutung der humanitären und politischen Aspekte der Gaza-Krise stellte die Bewegung fest, dass die bedingungslose Zulassung humanitärer Hilfe sowie die Erzielung eines echten Gefangenenaustauschs durch ernsthafte Verhandlungen unter Vermittlung der beteiligten Parteien ein integraler Bestandteil jedes künftigen Abkommens sein werden.