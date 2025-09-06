Generalmajor Hatami: Wir haben in einem 12-tägigen Krieg gegen die Essenz der westlichen und NATO-Technologie gekämpft

Laut der Nachrichtenagentur Abna, sagte Generalmajor Amir Hatami, der Oberbefehlshaber der Armee der Islamischen Republik Iran, während eines Besuchs bei den Armeeeinheiten in Isfahan, Täbris und Hamadan, wo er die Kampfbereitschaft dieser Einheiten bewertete und überprüfte, in einer Rede vor Kommandeuren, Kämpfern und Piloten, unter Bezugnahme auf den Widerstand des iranischen Volkes gegen die Aggressionen des zionistischen Regimes während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges: „Ganz Iran, von den Boden-, Luftverteidigungs- und Luftstreitkräften der Armee bis hin zu Basidsch und den Revolutionsgarden und allen Menschen, stand im jüngsten aufgezwungenen Krieg mitten auf dem Schlachtfeld und kämpfte und leistete Widerstand im wahrsten Sinne des Wortes, damit das islamische Iran für immer mit erhobenem Haupt bleibt.“

Er fügte hinzu: „Die Märtyrer sind die Helden dieses aufgezwungenen Krieges, die ihr gesamtes Hab und Gut opferten, um das islamische Iran, unser geliebtes Volk und unsere Grenzen der Ehre und Würde zu schützen. Wir müssen ihre Ideale bewahren und diesen Bluttribut ehren und die Position, die wir durch das Opfer des großen iranischen Volkes erreicht haben, für den weiteren Fortschritt und die weitere Größe des islamischen Iran nutzen.“

Er fuhr fort: „Der Hauptvorwand des Feindes war das Atomprogramm, aber was er in der Praxis tat und tun wollte, war weitaus anders als seine ursprünglichen Behauptungen und zeigte, dass der Feind einen detaillierten Plan gegen unser geliebtes Volk, unser Land und das heilige System der Islamischen Republik hatte, aber wir sind Gott dankbar, dass wir dank eurer Tapferkeit und Ehre, liebe Freunde, dieses Schlachtfeld mit erhobenem Haupt verlassen haben.“

Der Oberbefehlshaber der Armee erklärte, dass der Feind seine Hauptziele in dem 12-tägigen aufgezwungenen Krieg nicht erreichen konnte, und zählte einige der Ziele des Feindes während des aufgezwungenen Krieges auf und stellte klar: „Der Feind beabsichtigte, die nukleare Kapazität des islamischen Iran vollständig zu zerstören, konnte dies aber nicht tun, da die nukleare Kapazität eine einheimische Wissenschaft und Technologie ist und nicht zerstört werden kann.“

Er fuhr fort: „Der Feind tötete unsere Kommandeure, um die Verteidigung zu stören, aber durch die sofortige und göttliche Planung des Obersten Befehlshabers und die Ernennung neuer Kommandeure scheiterte er auch auf diesem Weg. Der Feind beabsichtigte, unsere Raketenkapazität in diesem 12-tägigen Krieg zu zerstören, aber auch das geschah nicht, und bis zum letzten Moment haben wir den Feind mit unserer Raketenkapazität in die Knie gezwungen und unsere Ziele in den Gebieten des zionistischen Besatzungsregimes mit unseren Raketen angegriffen.“

General Hatami stellte klar, dass wir in den letzten Kriegstagen auch stärkere Schüsse abgegeben haben, die den Raketenschild des Feindes herausforderten.

Der Oberbefehlshaber der Armee betonte: „Ein weiteres Programm des Feindes war die Zerstörung unserer Luftverteidigungskraft und unseres Potenzials, aber auch in diesem Bereich scheiterte er. Heute sind Sie auch Zeugen der Rolle unserer Luftverteidigungskräfte.“

Generalmajor Hatami, der auch auf den Zusammenhalt und die Einheit hinwies, die nach den Angriffen des zionistischen Regimes unter der gesamten Bevölkerung entstanden sind, sagte: „Der Feind beabsichtigte, dem System der Islamischen Republik und der Einheit und dem Zusammenhalt zwischen den Menschen zu schaden, aber in diesem Bereich erlitt er eine noch größere und erstaunlichere Niederlage, und es wurde klar, dass er falsche Berechnungen hatte, denn die Menschen standen fester als je zuvor hinter ihrem islamischen System.“

Das Mitglied des Verteidigungsrates sagte: „In diesem Krieg verstanden die Menschen die wahren Absichten und das wahre Gesicht des Feindes und stellten sich ihm entgegen.“

Der Oberbefehlshaber der Armee bezeichnete die Standhaftigkeit des Volkes als Ergebnis seines tiefen Verständnisses für den Feind und seine Ziele und stellte klar: „Die Verschwörungen des Feindes sind noch nicht beendet, und solange das große iranische Volk Unabhängigkeit, Freiheit, Souveränität und Ehre wünscht, werden die Verschwörungen der Feinde andauern. Aber das iranische Volk steht fest und hat beschlossen, unabhängig zu bleiben.“

Der Oberbefehlshaber der Armee fügte hinzu: „Obwohl dieser Krieg nur 12 Tage dauerte und eine kurze Zeit war, enthält er in Wirklichkeit wertvolle Lektionen. Wir haben tatsächlich gegen die Essenz der westlichen und NATO-Technologie gekämpft. Sie gaben dem Feind alles, was er brauchte, und wo immer er auf einen Mangel stieß, traten seine Verbündeten zur Verteidigung und Unterstützung des Feindes auf das Schlachtfeld.“

Generalmajor Hatami, der betonte, dass man immer bereit sein muss zu kämpfen, und wenn man keinen Krieg will, muss man bereiter und stärker sein, sagte: „Der Feind ist so bösartig, wie er sich in dem 12-tägigen Krieg gezeigt hat, und wird vor keinem Verbrechen zurückschrecken.“