Dritte Runde technischer Verhandlungen zwischen Iran und der Agentur in Wien

Laut der Nachrichtenagentur Abna, fand nach Angaben von Reza Najafi, die dritte Runde der technischen Verhandlungen zwischen Iran und der Agentur zur Ausarbeitung einer Vorgehensweise für die Umsetzung der Safeguards-Verpflichtungen in der neuen Situation nach den illegalen Angriffen des zionistischen Regimes und der USA auf die Nuklearanlagen unseres Landes, und unter Berücksichtigung des Parlamentsbeschlusses in dieser Hinsicht, am Freitag und Samstag in Wien statt, und die Parteien tauschten sich über die im Text der Vorgehensweise enthaltenen Punkte aus.