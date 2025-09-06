Araghchi: Die Europäer haben einen großen Fehler gemacht, indem sie sich für den Trigger-Mechanismus entschieden haben

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, am Samstag auf der „Nationalen Konferenz über die Potenziale und Investitionsmöglichkeiten der freien und Handelszonen Irans“: „Die Freihandelszone Shenzhen war ursprünglich ein kleines Dorf, in dem die Hauptbeschäftigung der Menschen das Fischen war. Nachdem China mit internationalem Druck konfrontiert war, wählte es dieses Gebiet aus, und heute gilt es als eines der Zentren für Technologie und Handel. Wir befinden uns in ähnlichen Verhältnissen, und die Geschichte hat gezeigt, dass Nationen, die Initiative ergreifen, anstatt sich zu ergeben, den Weg zum Fortschritt ebnen konnten.“

Er fügte hinzu: „Unser Land ist mit mehrstufigen und umfassenden Sanktionen konfrontiert, und ihre Auswirkungen sind im Leben der Menschen offensichtlich; man sollte jedoch kein apokalyptisches Bild von den Sanktionen zeichnen. Das Ziel der Sanktionierenden war es, den Iran zu lähmen, aber die Realität ist, dass der Iran immer noch stark dasteht. Die Folgen der Sanktionen können nicht ignoriert werden, aber es dürfen zwei Fehler nicht gemacht werden: zum einen die Leugnung der Sanktionen und Gleichgültigkeit, und zum anderen die Kapitulation davor. Der richtige Weg ist der Realismus.“

Araghchi stellte klar: „Nicht alle unsere Schwierigkeiten haben ihre Wurzeln in Sanktionen, ein Teil davon resultiert aus internen Problemen. Investoren benötigen Dienstleistungen, und in diesem Bereich haben wir viele Mängel. Ein Teil der Einschränkungen ist auch auf die Bedingungen des Wirtschaftskriegs zurückzuführen, und das Ziel muss es sein, zu verhindern, dass diese Einschränkungen dauerhaft werden.“

Der Außenminister betonte: „Die Regierung hat die Pflicht, den Weg für Investitionen zu ebnen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber externem Druck zu stärken. Ohne den privaten Sektor wird keine Wirtschaftspolitik voranschreiten, und freie Zonen spielen eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft jedes Landes.“

Er fuhr fort: „Iran liegt am Scheideweg des Welthandels und verfügt über Vorteile, die nur wenige Länder auf einmal haben. Selbst unter Sanktionsbedingungen führen die Länder weiterhin Gespräche mit uns, und es gibt viele wirtschaftliche Möglichkeiten.“

Araghchi fügte hinzu: „Das Außenministerium sieht sich in der Pflicht, die Diplomatie in den Dienst der wirtschaftlichen Entwicklung zu stellen. Das Ziel der Abteilung für Wirtschaftsdiplomatie ist es, Produzenten und Investoren zu unterstützen. Wir arbeiten an einer außenpolitischen Anlage für jede freie Zone, die als operatives Dokument festlegt, welche unserer Vertretungen im Ausland jede Zone unterstützen wird und an welchen internationalen Treffen sie teilnehmen soll. Auch das logistische und investive Potenzial wird in diesem Dokument festgelegt. Ziel ist es, eine organische Verbindung zwischen den freien Zonen und dem diplomatischen Apparat herzustellen, damit die Botschaften wirtschaftliche Chancen identifizieren und Hindernisse beseitigen können.“

Er sagte: „Investoren brauchen Vertrauen, und wir im Außenministerium bewegen uns in diese Richtung. Freie Zonen können zur Hauptverkehrsader für den wirtschaftlichen Austausch werden.“

Araghchi ging dann auf das Thema der Sanktionen und Verhandlungen ein und fügte hinzu: „Eine der Missionen des Außenministeriums ist das Bemühen um die Aufhebung der Sanktionen, was durch Verhandlungen erreicht wird. In der neuen Regierung haben wir einen Plan entworfen und die Verhandlungen begannen. Fünf Runden der Verhandlungen wurden durchgeführt, doch vor der sechsten Runde begann das Regime mit militärischer Aggression, und die USA schlossen sich an. Nach diesem Krieg und der heldenhaften Verteidigung des iranischen Volkes erfordern die Verhandlungen eine neue Form und Dimension, und wir entwerfen diesen Weg.“