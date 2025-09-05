Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf CNN bezieht, trat Angela Rayner, die stellvertretende Premierministerin des Vereinigten Königreichs, nach einem Finanzskandal im Zusammenhang mit der Nichtzahlung des genauen Betrags der Grundsteuer für eine ihr gehörende Wohnung zurück; ein Vorfall, der die Schwierigkeiten der kämpfenden Mitte-Links-Regierung des Landes verschärft.

Laut CNN ist Rayners Ausscheiden aus der Regierung ein weiteres Problem für den Premierminister Keir Starmer, der allmählich an Popularität verliert; darüber hinaus wird sein Kabinett eines seiner brillanten politischen Talente verlieren.

Rayner schrieb heute (Freitag) in einem Brief an Starmer, dass sie von ihren Ämtern als stellvertretende Premierministerin und Ministerin für Wohnungsbau sowie als stellvertretende Parteivorsitzende der Labour-Partei zurücktritt.

Die regierende Labour-Partei des Vereinigten Königreichs steht trotz ihres großen Sieges bei den Wahlen im Juli 2024 nun vor einer wachsenden Herausforderung durch die neu gegründete und einwanderungsfeindliche Partei „Reform“, die derzeit in nationalen Umfragen führt und heute eine landesweite Konferenz in Birmingham abhalten soll.

Die Enthüllung, dass Rayner ihre Grundsteuer (in Bezug auf eine Wohnung in „Hove“ an der Südküste Englands) nicht in der vorgeschriebenen Höhe bezahlt hat, hat ihre politische Laufbahn in Gefahr gebracht.

Rayner hatte behauptet, der Fehler sei unbeabsichtigt und auf schlechte Rechtsberatung zurückzuführen. Dennoch brandmarkten Oppositionsfraktionen und rechtsgerichtete britische Zeitungen sie sofort als „Heuchlerin“. Ihre Handlungen entwickelten sich schnell zu einem großen nationalen Skandal.