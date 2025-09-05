Laut der Nachrichtenagentur ABNA veröffentlichte Donald Trump, der US-Präsident, ein Foto im sozialen Netzwerk Truth Social nach den jüngsten Treffen hochrangiger Beamter aus China, Russland und Indien beim Shanghai-Gipfel und schrieb: „Es scheint, als hätten wir Indien und Russland an das dunkle China verloren.“

In den letzten Tagen fanden am Rande des Shanghai-Gipfels in China viele bilaterale und multilaterale Treffen zwischen den Führern der Mitgliedsstaaten des Shanghai-Pakts statt.

Die chinesische Regierung veranstaltete auch ein großes Manöver unter Beteiligung von Führern und Vertretern von Dutzenden von Mitgliedsländern des Shanghai-Pakts, das Trump als „Verschwörung gegen Amerika“ bezeichnete.