Washington verhängt neue Beschränkungen für iranische Diplomaten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf die Associated Press bezieht, plant die Regierung von US-Präsident Donald Trump, während der Sitzungen der UN-Generalversammlung, die am 22. September in New York beginnen, Beschränkungen für diplomatische Delegationen von Ländern wie dem Iran zu verhängen.

Die Associated Press, die sich auf ein internes Schreiben des US-Außenministeriums beruft, das sie angeblich gesehen hat, schrieb, dass Reisebeschränkungen und andere Beschränkungen auch für diplomatische Delegationen aus anderen Ländern, einschließlich Sudan, Simbabwe und möglicherweise Brasilien, gelten werden.

Obwohl diese möglichen Beschränkungen noch geprüft werden und die Bedingungen sich ändern können, sind diese Vorschläge ein weiterer Schritt der Trump-Regierung zur Einführung strenger Visabestimmungen, einschließlich einer umfassenden Überprüfung von Inhabern legaler Einreiseerlaubnisse in die USA sowie von Antragstellern für die Teilnahme an UN-Sitzungen.

Laut der Associated Press ist die Bewegung iranischer Diplomaten in New York stark eingeschränkt, aber laut einem der vorgeschlagenen Vorschläge wird ihnen auch der Zutritt zu großen Geschäften ohne Genehmigung des US-Außenministeriums untersagt!

Die Trump-Regierung hat kürzlich die Visa von Mahmud Abbas, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, und seiner diplomatischen Delegation für die Reise nach New York und die Teilnahme an der jährlichen Sitzung der UN-Generalversammlung annulliert.