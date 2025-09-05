Manöver von venezolanischen F-16 über amerikanischem Zerstörer; Washington gibt eine ernste Warnung aus!

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf Reuters bezieht, flogen zwei F-16-Kampfflugzeuge aus Venezuela über einem Zerstörer der US-Marine, nachdem die Spannungen zwischen den USA und Venezuela eskaliert waren. Die USA hatten zuvor unter dem Vorwand, venezolanische Drogenkartelle zu bekämpfen, Truppen vor der karibischen Küste stationiert.

Reuters berichtet unter Berufung auf zwei US-Beamte, dass dieser Vorfall, der sich nach Angaben des Pentagons in internationalen Gewässern ereignete, die Spannungen zwischen Washington und Caracas nur zwei Tage nach einem US-Angriff auf ein venezolanisches Boot, bei dem 11 Insassen getötet wurden, verschärft hat. US-Präsident Donald Trump gab diese Nachricht sofort auf einer Pressekonferenz bekannt und behauptete, das Boot habe Drogen transportiert!

Rechtsexperten haben Zweifel an diesem Angriff geäußert. Dennoch argumentiert die Trump-Regierung, dass sie berechtigt sei, mutmaßliche Mitglieder der kriminellen Bande „Tren de Aragua“, die Drogen in die USA schmuggelt, anzugreifen, nachdem Washington Anfang des Jahres beschlossen hatte, die Bande als terroristisch einzustufen.

In einer kurzen Erklärung, die lediglich die grundlegenden Fakten des Vorfalls bestätigt, verglich das Pentagon die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro mit einem Drogenkartell; ein Vorwurf, den Caracas vehement zurückweist. Trump hat Maduro auch beschuldigt, der Anführer der Bande „Tren de Aragua“ zu sein.

In der Pentagon-Erklärung wurde der Flug der venezolanischen Kampfflugzeuge über dem amerikanischen Zerstörer als „äußerst provokativ“ beschrieben. Die Erklärung lautet: „Heute flogen zwei Militärjets des Maduro-Regimes in der Nähe eines US-Marine-Zerstörers in internationalen Gewässern. Wir raten dem Kartell, das Venezuela führt, dringend, weitere Maßnahmen zu unterlassen, die darauf abzielen, terroristische und Drogenbekämpfungsoperationen des US-Militärs zu behindern, abzuschrecken oder zu stören.“

Ein amerikanischer Beamter, der anonym bleiben wollte, sagte, dass die beiden venezolanischen Militärjets, die über dem amerikanischen Zerstörer „USS Jason Dunham“ manövrierten, F-16-Kampfflugzeuge waren.

Die „USS Jason Dunham“ ist eines von mindestens sieben Kriegsschiffen, die die USA mit mehr als 4.500 Seeleuten und Marinesoldaten in die Karibik entsandt haben; ein Schritt, den Caracas als besorgniserregende militärische Präsenz ansieht.