Hamas: 700 Tage Krieg sind eine Schande

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) betonte die Hamas in einer Erklärung: „Die von der Besatzungsarmee im Gazastreifen begangenen Verstöße gelten als Akte des Völkermords, der ethnischen Säuberung und der Zwangsumsiedlung.“

Die Hamas fügte hinzu: „Wir haben jede Flexibilität gezeigt, um eine Einigung zu erzielen, aber Netanjahu, der Kriegsverbrecher, besteht darauf, die Bemühungen der Vermittler zu vereiteln.“

Die Hamas fuhr fort: „700 Tage sind vergangen, und die Welt wird Zeuge des schrecklichsten Völkermords in der modernen Geschichte, in Ton und Bild.“

Die Islamische Widerstandsbewegung stellte klar: „Die USA tragen die Verantwortung für die Fortsetzung der Völkermordverbrechen im Gazastreifen, da sie der terroristischen zionistischen Regierung politische und militärische Deckung bieten.“

Die Hamas betonte: „Der Kriminelle Netanjahu besteht darauf, die Bemühungen der Vermittler zu stören und zu neutralisieren, während wir Flexibilität gezeigt haben, um eine Einigung zu erzielen, die zu einer Beendigung der Aggression führen würde.“

